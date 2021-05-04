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Ünal Üstel: “Hedefimiz Haziran ayı içerisinde yavaş yavaş tüm kesimleri açmak”

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Sağlık Bakanı Ünal Üstel, koronavirüs vakalarındaki gidişatın iyi olduğunu belirterek, “Hedefimiz Haziran ayı içerisinde yavaş yavaş tüm kesimleri açmak” dedi.
Ünal Üstel: “Hedefimiz Haziran ayı içerisinde yavaş yavaş tüm kesimleri açmak”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, koronavirüs vakalarındaki gidişatın iyi olduğunu belirterek, “Hedefimiz Haziran ayı içerisinde yavaş yavaş tüm kesimleri açmak” dedi. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs TV ekranlarında yayınlanan ‘Sabah Sabah’ programına konuk olarak, Koronavirüsün son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Üstel, ekibiyle birlikte sektörlerle istişare içerisinde olduklarına dikkat çekerek, ülkenin tekrar kapanması taraftarı olmadıklarını belirtti. “Bulaşın ne kadar önüne geçersek o kadar açılım yapacağız” ifadelerini kullanan Üstel, sektörleri hareket ettirmek için Koronavirüsün ‘hapsedilmesi’ gerektiğine vurgu yaptı.

PANDEMİ HASTANESİ’NDE 54 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA, 5 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Acil Durum Hastanesi’nde 54 kişinin Koronavirüs tedavi altında olduğunu ve 5 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu aktaran Sağlık Bakanı Üstel, gidişatın iyi olduğunu dile getirdi. Ünal Üstel, “Hedefimiz Haziran ayı içerisinde yavaş yavaş tüm kesimleri açmaktır” diyerek, yaz aylarında bu hastalığın hapsedilmesi gerektiğini kaydetti.

MAYIS AYININ SONUNA KADAR ÇİFT AŞILI OLAN KİŞİLERİN ÜLKEYE GELMESİ SAĞLANACAK

 Sağlık Bakanı Üstel, hedeflerinin 15 bin test sayısına ulaşmak olduğunu ve Koronavirüsün yayılımını engellemek istediklerinin de altını çizdi. Türkiye’nin ve Güney Kıbrıs’ın şu anda tam kapanma sürecinde olduğuna işaret eden Ünal Üstel, ayın sonuna doğru çift aşılı olan kişilerin ülkeye gelmesini sağlayacaklarına dikkat çekti.

 11 MAYIS’A KADAR 50 YAŞ VE ÜZERİ AŞILAMANIN TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Koronavirüs aşılama süreci hakkında açıklamalarda da bulunan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 50 yaş ve üzeri yaş grubunun aşılama sürecinin bitmesiyle ülkenin nefes alacağını ve elde bulunan aşıların programlandığını aktardı. Üstel, 11 Mayıs tarihine kadar 50 yaş ve üzeri kişilerin aşılanmasının tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.
 

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