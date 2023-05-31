Ünal Üstel: Kapılarımız tüm eğitim sendikalarına sonuna kadar açıktır

Başbakan Ünal Üstel “Gerek Milli Eğitim Bakanlığımız’ın, gerekse şahsen benim Başbakanlık olarak kapılarımız tüm sendikalara açıktır” dedi.

Başbakan Ünal Üstel Bakanlar Kurulu sonrası yazılı açıklama yaptı. Üstel açıklamasında “Gerek Milli Eğitim Bakanlığımız’ın, gerekse şahsen benim Başbakanlık olarak kapılarımız tüm sendikalara açıktır” ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL’İN BAKANLAR KURULU SONRASI YAPTIĞI YAZILI BASIN AÇIKLAMASI:

Bakanlar Kurulumuz, ülkemizi ilgilendiren tüm konuların yanında bugün öğretmen sendikalarımızın ortaya koymuş olduğu eylemleri de ele almıştır.

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki;

Gerek Milli Eğitim Bakanlığımız’ın, gerekse şahsen benim Başbakanlık olarak kapılarımız tüm sendikalara açıktır. Göreve geldiğimiz ilk günden beri sivil toplum kuruluşlarımızla, sendikalarımızla diyalog içerisinde olmaya özen gösterdik.

Sorunları ortak bir akılla çözmek, sektörlerimizin sıkıntılarını dinleyerek atmış olduğumuz veya atacak olduğumuz adımları buna göre düzenlemek konusunda samimi olduk. Bugün de aynı noktadayız. İhtiyaç duyulan tüm konularla alakalı, tüm öğretmen sendikalarına kapımız açıktır, açık kalacaktır.

Eğitim, ülkemiz adına son derece önemlidir. Eğitimin kesintisiz devam etmesi, çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması, çocuklarımızın girecekleri sınavlara girmesi, ailelerimizin sıkıntıya düşmemesi son derece önemlidir. Biz, bu sıkıntıların ortadan kaldırılması için diyalog kapılarını sonuna kadar açmış durumdayız.

Bildiğiniz üzere hükümetimiz tarihte bir ilke imza atarak Başbakanlığımıza bağlı Deprem Denetim Komitesi’ni kurmuş ve tüm kamu binalarının ve okullarımızın depreme karşı risk analizlerini yaptırmıştır.

Bu konuyla alakalı işi burada bırakmayarak gerekli adımları da atmış durumdayız. Müteahhitler Birliğimiz ile güçlendirmeye ihtiyaç duyulan binalar için güçlendirme, yıkım kararı verilecek okullar için ise yenilerini yapma noktasında belli bir uzlaşıya varmış durumdayız.

Takdir edersiniz ki seçim yasaklarının içerisindeyiz. Seçim yasakları tamamlanır tamamlanmaz okullarımızı çocuklarımız için çok daha güvenli hale getirmek adına tüm çalışmaları başlatmak üzere protokolümüzü de imzalayacağız.

Hükümetimizin koyduğu hedefler doğrultusunda ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması adına son bir yılda yapılan çalışmaların ve atılan adımların en önemlisi olan E-Vize Otomasyon Sistemi’nin hayat bulması adına bugün bakanlar kurulumuzdan E-Vize Tüzüğü geçmiştir.

Ülke güvenliğinin sağlanması, kayıtlılığın artması adına ilk günden itibaren ciddi adımlar atıldı. Güvenlik Kuvvetlerimiz ve Polis Teşkilatımızın raporları doğrultusunda hareket ederek, yargı süreçleri sonucunda suça karışan, ülke huzurunu bozan kişilere karşı sıfır toleransla hareket edildi.

Hükümet olarak ülkeye girişlerde sıkı bir denetim getirilmesi için sorunun köküne inilerek, yapılan çalışmalar sonucunda ortaya bir vizyon koyduk.

E-Vize ile ülkeye girişlerde yapılacak denetimi güçlendirecektir. Bugün itibariyle E-Vize sisteminin tüm yazılım aşamaları tamamlanmış ve test aşamasına geçilmiştir. E-Vize Sisteminin uygulamaya sokulması için son aşama olan tüzük çalışması teknik ve hukukçu arkadaşlar tarafından tamamlanmıştır.

Bugün yasal çerçevesinde tamamladığımız E-Vize otomasyon sisteminin devreye sokulması ile ülke güvenliğinin sağlanması ve kamu huzurunun korunması adına önemli bir projeyi daha hayata geçireceğiz. Kısa sürede E-Vize uygulamasına geçilecek ve kazanan ülkemiz olacaktır.

Sözlerimin en başında ifade etmiş olduğum gibi gerek Başbakanlığımızın, gerek bakanlıklarımızın kapıları tüm kesimlere, tüm paydaşlara ve tüm sendikalarımıza açıktır, açık olmaya da devam edecektir.