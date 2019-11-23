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Ünal Üstel Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde üç serginin açılışını yapacak

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Ünal Üstel Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde üç serginin açılışını yapacak
Ünal Üstel Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde üç serginin açılışını yapacak

Kazakistanlı sanatçılar Umirbek Tleuliyev, Guldana Zhurkabayeva, Pyotr Kishkis, Gulnar Askarova,  Aibek Aibek ile Türkiyeli baskı resim sanatçıları Dalila Özbay, Aslıhan Kaplan Bayrak, Umut Germeç, Mesut Eren, Can Aytekin, Kadir Selçuk Yaşa’nın karma sergisi ve Kazakistanlı sanatçı Umirbek Tleuliyev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan eserlerinden oluşan kişisel resim sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından açılacak…

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 15 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 08.30’de, Kazakistanlı sanatçı Umirbek Tleuliyev’in 26 eserinden oluşan kişisel resim sergisi ile Türkiyeli Baskı Resimden oluşan 106 eser ve Kazakistanlı sanatçılara ait 37 eserden oluşan iki ayrı karma resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Sanat Merkezi’nde yer alacak

 

Umirbek Tleuliyev Kimdir?

10 Ekimde Kazakistanın Kızılorda bölgesinde doğdu. Kazak Ulusal Sanat Akademisi’nden mezun oldu. Tleuliyev Kazakistan Cumhuriyeti'nin kültürel bir sanatçısıdır. 1987'den beri Kazakistan Cumhuriyeti Tasarımcılar Birliği üyesidir, 1998'den beri Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesi ve aynı zamanda Rusya'nın Profesyonel Sanatçılar Birliği üyesidir. 1988'de Moskova'da Birlik Kitap Yarışmasını birincilikle kazandı.  Uluslararası afiş yarışmasının da birincisi oldu. 2001 yılında Fransa’da düzenlenen uluslararası folklor festivali sergisine katıldı. 1998'de Londra'da Kazakistan Cumhuriyetini temsilen sergiye katıldı. Sanatçı 16 cumhuriyetçi ve 12 kent sergisine katılmıştır.

 

Türkiyeli sanatçılardan özgün baskıdan oluşan karma gravür sergisi

Gravürist’in 41  baskı sanatçısı ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşen ve 13’cüsü düzenlenen Baskı Resim Çalıştayı’nda Umut Germeç, Can Aytekin, Dalila Özbay, Aslıhan Bayrak Kaplan, Mesut Eren ve Kadir Selçuk Yaşa’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 106 özgün baskıdan oluşan ve  Türkiye Baskı Resim Sanatını temsil eden, özgün üslup ve sanatsal kavrayışlarını yansıtıldığı eserlerin geniş bir koleksiyonundan oluşan Karma Gravür Sergisi izleyiciye sunulacak. 

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