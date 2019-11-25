Ünal Üstel Modern Sanat Müzesi'ndeki 3 serginin açılışını yaptı

Kazakistanlı sanatçılar Umirbek Tleuliyev, Guldana Zhurkabayeva, Pyotr Kishkis, Gulnar Askarova, Aibek Aibek ile Türkiyeli baskı resim sanatçıları Dalila Özbay, Aslıhan Kaplan Bayrak, Umut Germeç, Mesut Eren, Can Aytekin, Kadir Selçuk Yaşa’nın karma sergisi ve Kazakistanlı sanatçı Umirbek Tleuliyev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan eserlerinden oluşan kişisel resim sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından açıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergi açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçılar adına Guldana Zhurkabayeva, Türkiye sanatçıları adına Umut Germeç, kişisel sergisi açılacak olan sanatçı Umirbek Tleuliyev ile Turizm ve Çevre Bakanı birer konuşma yaptılar.

15 Kasım 2020’de 7 müze toplam 100 bin eserle sanatsevelerle buluşacak

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Geçmişe ait izleri içerisinde barındıran müzelerin belli değerleri vardır. Görgü kurallarını ve beğenileri aşılayan bir toplumsal mühendislik aracı olan müzeler, toplumun ve gelişimin hizmetinde olan, halka açık, insana ve yaşadığı çevresine tanıklık ettiği malzemeler üzerinde araştırmalar yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve sürekliliği olan kurumlardır” diyerek sözlerine başladı.

Prof. Şanlıdağ, 15 Kasım 2020’de açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’yle birlikte kampüste Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi olmak üzere, toplamda 7 müzenin sanatseverlerle buluşacağını belirtti.

2007 yılında kurulan Araba Müzesi’nde 100’ün üzerinde araba bulunduğunu anlatan Şanlıdağ, hem klasik hem de modern tarzı barındırmasıyla alanında tek ve otoriteler tarafından dünyada ilk 5 içerisinde gösterildiğini, 18 yıllık çalışmanın ürünü olan ve 7 Mayıs 2019’da hizmete giren Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nin de 10 binden fazla bitki türü, canlı örnekleri ile fosil ve jeolojik materyal ile coğrafyamızın en zengin bitki müzesi hüviyetinde olduğunun altını çizdi.

Prof. Şanlıdağ, Kıbrıs Türkü’ne dair ilk müze hüviyetinde olan Milli Tarih Müzesi’nin alanında uzman 35 bilim insanının değerli katkılarıyla 1570’lerden günümüze kadar olan tarih sürecinin müzede yansıtıldığını, diğer yandan Denizcilik Müzesi’nde Kıbrıs’ın Fethi, Doğu Akdeniz Denizcilik Tarihi, Osmanlı Donanması, Denizcilik Eğitimi Tarihi, Kıbrıs Barış Harekatı, Deniz Ticaret Tarihi, Sualtı Arkeolojisi ve Denizcilik Kültürü konularının yaşam bulacağını söyledi.

“Yurtdışından 1000’e yakın, toplamda 4000 civarında sanatçı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Proje’sinde yer aldı”

Temellerinin 9 Ağustos 2018 de atılan ve pek çok ülkeden sanatçıyı bir araya getiren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, eski eserler ve modern sanat alanındaki tüm yapıtların sergilenmesine olanak sağlayacak şekilde bu coğrafyanın en büyük modern sanat müzesi olarak yükseldiğini de anlatan Şanlıdağ, bugüne kadar yurtdışından 1000’e yakın, toplamda 4000 civarında sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Proje’sinde yer aldığını, pekçok çalıştayın yapıldığını ve bugüne dek 184 serginin açıldığını vurgulayarak, bugünkülerle birlikte bu sayının 187 olduğunu belirtti.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için üretilen eser sayısının 15.000’i geçtiğini, kampüste faaliyet gösterecek olan tüm müzeler içinse bu rakamın 100.000’e yaklaştığını söyleyen Şanlıdağ, “hep birlikte bir kültür hazinesinin birikimine şahitlik ediyoruz. Dilde, fikirde, sanatta ve kültürde birliği sağlayacak bir köprü bu…” Dedi.

Şanlıdağ, bugün de Kazakistanlı sanatçı Umirbek Tleuliyev’in 26 eserinden oluşan kişisel resim sergisi ile Türkiyeli sanatçıların baskı resimden oluşan 106 eseri ve Kazakistanlı sanatçılara ait 37 eserden oluşan iki ayrı karma resim sergisi açılışında bir arada olunduğunu söyleyerek bu uzun yol yolculuğunda tüm sanatçılara başarılar diledi.

Guldana Zhurkabayev; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanat dünyasında önemli bir yer alacak”

Kazakistan sanatçıları adına konuşan Guldana Zhurkabayev, teşekkür ve şükranlarını belirterek başladığı konuşmasına Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e, Türk dünyasının kültür ve sanatının gelişmesine atılan her adım için, şahsı, Kazakistan sanatçıları ve tüm Kazak halkı adına teşekkür etti. Zhurkabayev, sanat dilini herkes anlar, çünkü bu sınırı olmayan bir dildir. Her yaratıcının misyonu, kendi gönlünden parçasını eserinde bırakmaktır. Bugün gönüllerimizin parçalarını sizinle bırakıyoruz ve bu çok gurur vericidir. Eminiz ki, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanat dünyasında önemli bir yer alacaktır. Sıcak karşılama ve ilgi için tüm arkadaşlarım adına herkese teşekkür ederiz

Umut Germeç; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için gerçekleştirilen bu sergi Türk çağdaş gravürünün nitel ve nicel açıdan önemli bir temsilidir”

Türkiye sanatçıları adına konuşan Umut Germeç de, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında gerçekleştirilen bu sergi için iki ay boyunca gönüllü, istekli bir çalışma yürüttüklerini ve Türkiye’de 41 sanatçı ile birlikte 106 eserle katıldıklarını belirtti.

Germeç, Gravürist’in 2009 yılından bu yana Türkiye’de geniş katılımlı sergiler organize eden bir kolektif olduğunu, gönüllülük esasına dayandığını, özünde gravür tutkusu olduğunu, Gravürist’in çağdaş Türk grafik sanatına getirdiği ve özünde zanaat ağırlıklı bir anlayış olan gravür teknikleriyle kendi çağdaş ve hissel sanat anlayışını ortaya koyan yeni bir kuşağın ortaya çıktığını söyledi.

“Daha estetiksel kaygısı olan Türkiye çağdaş gravürü ile karşı karşıyayız” diyen Germeç, “Bu giderek gelişmektedir, ayrıca Gravürist sergilerine katılan sanatçıların bir diğer özelliği de çoğunlukla Türkiye’de güzel sanatlar eğitimi veren üniversitelerde öğretim üyeleri olmalarıdır”, dedi.

Öğretim üyeleri tarafından da benimsenmiş ve devamlı olarak katkı gören kolektif birliktelik grubu haline geldiklerini belirten Germeç, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için gerçekleştirilen bu serginin Türk çağdaş gravürünün nitel ve nicel açıdan önemli bir temsilidir” dedi.

Germeç ayrıca; “Katılımın bu kadar önemli boyutta olmasının bir sebebinin de, öğretim üyesi sanatçılarımızın müze söz konusu olduğundan dolayı, ki müzeler hepimizin bildiği gibi sanat eğitimi veren kurumların yanında, sanat eğitimi için, sanatçı yetiştirmek için, sanatın gelişmesi için önemli odaklardır, büyük bir sahiplenme oldu” ifadelerini kullandı.

Umirbek Tleuliyev; “Türk halkları atalarını, tarihini, kültürünü ve en önemlisi, ne kadar güçlü ve büyük olduğunu hiç bir zaman unutmasınlar”

Kişisel sergisi açılan olan Kazakistanlı sanatçı Umirbek Tleuliyev ise, burada bulunan ve kendisiyle bu anı paylaşan herkese teşekkür ederek konuşmasına başladı.. Tleuliyev; “Sizi bugün yeni grafik eserlerimle tanıştırma fırsatım olacak. Atameken adında olan bu seri içimde uzun süredir yetişiyordu ve nihayetinde bu dünyaya geldi. Vatanını seven bir insan ve vatandaş olarak, ana topraklarımın tarihi ve halkın deneyimleri, benim için çok önemlidir ve değerlidir.

Vatan duygusu bende çok güçlüdür. Bu benim kişisel hayat tecrübemi yansıtmaktadır ki bu deneyimlerde ülkemin büyük tarihi kırılma noktaları refraksiyonunu bulur.

Yüzyılların tozlarında kendimi büyük halkın bir temsilcisi olarak hissediyorum ve bu kesilmeyen bağ beni daha da güçlü yapıyor. Çünkü o bozkırların rüzgârlarında, dedelerimizin seslerini, kobyz ve domra’nın yankısını duyuyorum. Bunlar gönlümü dolduruyor ve fikirlerimi zenginleştiriyor..

Atalarımızın büyük mirasına duyarsız kalamazdım. Çünkü bugünkü zaferlerimiz ve kazak insanların ruhsal olgunluğu, atalarımızın sayesinde vardır.

Bunları kendi eserlerimde yansıtmaya çabalamıştım ki tüm Türk halkları atalarını, tarihini, kültürünü ve en önemlisi, ne kadar güçlü ve büyük olduğunu hiç bir zaman unutmasınlar ve köklerinden hep gurur duysunlar.“

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, açılışta yaptığı konuşmada, sanatın dünyada sürekli gelişme gösterdiğini, Türk dünyasının da, sanatıyla, tarihiyle ve geleneğiyle çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı.

Bakan Üstel; “Sanatın ne ambargosu olur ne de, ne de yasaklanması.”

Bakan Üstel konuşmasında şunları söyledi; “Türk gelenekleriyle milli değerlerimiz ülke sanatı açısında da oldukça önemlidir. Bu değerlerin gerek gençlerimize, gerekse yurt dışından gelen misafirlerimize anlatılması şarttır.

Ülkemiz sanatına önemli bir arşiv olarak kalacak olan bu eserlerin yaratıcıları olan siz değerli sanatçıları da yaptığınız bu özverili çalışmalardan dolayı tebrik ederim. Yapılan bu değerli çalışmalarda, dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin mesajı verilirken, bu mesajın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden verilmesinin de ayrı bir önemi bulunmaktadır.

Ressamlık sanatı kimsenin göremediğini görmek, kimsenin hayal edemediğini hayal etmek ve bu olguları tuvale yansıtma ile başlar. Sanatın ne ambargosu olur ne de, nede yasaklanması.”

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi adına oldukça anlamlı ve kalıcı eserler olacak”

“Düzenlenen bu tür sergiler, Türki Cumhuriyetlerinden ve Türkiye’den gelen sanatçıları ülkemiz sanatçısı ile buluşturması bakımından da çok güzel bir fırsattır. Kıbrıs uzun yıllar birçok farklı medeniyetten insanlara ev sahipliği yapmış, farklı kültürlerden her biri çok önemli eserler bırakmışlardır.

Sizlerin hazırladığı eserler de Kıbrıs Modern Sanat Müzesi adına oldukça anlamlı ve kalıcı eserler olacaktır. Sanata ve sanatçıya her zaman önem veren uluslararası organizasyonlar ile ülkemizi sanatın içerisine katmak için özveri ile çalışan Yakın Doğu Üniversitesi ailesine bu vesile ile bir kez daha teşekkür etmek isterim.” Dedi.

Sanatçılara Gümüş Anahtar Ödülü ile Teşekkür Belgeleri takdim edildi, sergi kurdeleleri kesildi

Konuşmaların ardından Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından kişisel sergisi açılacak olan Umirbek Tleuliyev’e Gümüş Anahtar onur ödülü ile karma sergileri açılacak Türkiyeli gravürist sanatçılar Dalila Özbay, Aslıhan Kaplan Bayrak, Umut Germeç, Mesut Eren, Can Aytekin, Kadir Selçuk Yaşa ile Kazakistanlı sanatçılar Guldana Zhurkabayeva, Pyotr Kishkis, Gulnar Askarova, Aibek Aibek’e teşekkür belgeleri takdim edildi. Sergi 06 Aralık 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Sanat Merkezi sergi salonunda gezilebilecek.