Ünal Üstel: Önümüzdeki günlerde dört jeneratör için uluslararası ihaleye çıkacağız

Başbakan Ünal Üstel, elektrik sorununu kökten çözmek için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde dört jeneratör için uluslararası ihaleye çıkacağız" dedi.

Başbakan Ünal Üstel, halkı, elektriksiz bırakmamak için her türlü imkânı zorlayacaklarını vurgulayarak, ilerleyen günlerde dört jeneratör için uluslararası ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Elektrik sorununu kökten çözmek ve artık enerjiyi gündemden kaldırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Üstel, dört sene içerisinde dört tane mobil jeneratörü Teknecik Elektrik Santrali’ne kazandırdıklarını belirterek, “Yaptığımız yatırımlar ortada” dedi.

Hiç kimsenin halkı, elektriksiz bırakmaya hakkı olmadığını kaydeden Üstel, “Sen sendikacılığını yap, benim görevim halkıma hizmet etmek, benim görevim halkımı elektriksiz bırakmamak… Biz halka hesap veririz, sendikalara değil” diye konuştu.

Üstel, Lapta Sağlık Ocağı’nı ziyaretinde basın mensuplarının sorusu üzerine dün akşam Teknecik Elektrik Santrali’nde yaşananlar ve elektrik kesintileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaz günlerinin özellikle bu sene daha sıcak geçtiğini ifade eden Üstel, halkın elektriksiz kalmaması için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun ve ilgili daire müdürlerinin seferberlik içerisinde çalıştığını söyledi.

Üç günden beridir ülkede elektrik kesintileri olduğunu ifade eden Üstel, kesintilerin ne zaman biteceği sorusunu sorduğunda, “bugün, yarın” yanıtını aldığını belirtti. “Artık dün şahsen santrale gitmek ihtiyacını hissettim” diyen Üstel, mühendislere, neden beş jeneratörün birden çalışmadığını ve bacadan neden kara dumanlar çıktığını sorduğunu anlattı.

“SORULAN SORULARIN CEVABININ VERİLMESİNİ İSTEDİK”

Cevapların soru işaretli olduğunu belirten Üstel, “ ‘Sabotaj olma ihtimali yüksektir’ dediler. Biz de polis çağırdık ve santralde soruşturma başlattık. Sorulan soruların cevabının verilmesini istedik” diye konuştu. Yaşlı ve hasta insanlar olduğunu dile getiren Üstel, “Yazıktır, günahtır” dedi. Üç günden beri jeneratörlerin devreye alınmaması için diretildiğini dile getiren Başbakan Üstel, cevapları araştırırken, sabotaj ihtimalinin yüksek olduğunu gördüklerini ve polis teşkilatının bunu araştırması için bir ekibi görevlendirdiklerini kaydetti.

“SEN SENDİKACILIĞINI YAP, BENİM GÖREVİM HALKIMA HİZMET ETMEK, BENİM GÖREVİM HALKIMI ELEKTRİKSİZ BIRAKMAMAK”

Tamiratın ne zaman biteceğini sorduğunda ise “üç veya dört süreceği” yanıtını aldığını belirten Üstel, şöyle konuştu:

“Ben de dedim ki, ‘üç, dört gün bu halk sıcak altında elektriksiz kalamaz. Biz derhal yardımcı ekip takviye edelim.’ Mühendis arkadaşlar da, ‘zaten bizim arkadaşlarımız bu sıcakta çok yoruldu. Bir yardımcı takviye ekip gelirse ve yardım ederse, daha süratli bunu tamir edebiliriz’ dedi. Burada ilgili şirket vardır ve yüzde 49 oranında elektriği oradan hizmet alıyoruz. ‘Onun teknik ekiplerini getirelim, sizinle birlikte çalışsınlar’ dedik. Bütün arkadaşlar hemfikir oldu ve Aksa’nın teknik ekiplerini Teknecik’e yığdık. Kurumun sendikası, ‘Biz dıştan teknik hizmet almaya müsaade etmeyiz’ diye karşımıza dikildi. Sen sendikacılığını yap, benim görevim halkıma hizmet etmek, benim görevim halkımı elektriksiz bırakmamak, benim görevim yaşlısını, hastasını, çocuğumu bu sıcağın altında ezdirmemek. Dolayısıyla orada sendika ile bir arbede yaşadık. Sendika başkanını tutuklattık. Gerekli ifadesini de polis vermiştir veya verecektir. Hiç kimse sendika başkanı da olsa, sendika üyeleri de, bu şekilde halkı elektriksiz bırakmaya hakkı yoktur.”

“BEŞ JENERATÖR BİR GECEDE TAMİR OLDU, BEŞİ DE DEVREDE VE KARA DUMANIN BÜYÜK BİR KISMI DA KESİLDİ”

Beş jeneratörün dün akşamdan sabaha kadar tamir olduğunu ifade eden Başbakan Üstel, “Bunun cevabını siz verin. Beş jeneratör bir gecede tamir oldu, beşi de devrede ve kara dumanın büyük bir kısmı da kesildi” dedi. KKTC’de yaşayan halkın buna layık olmadığını belirten Üstel, elektrik sorununu kökten çözmek ve artık enerjiyi gündemden kaldırmak için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi ve ülkede güneş enerjisi üretiminin önünün açılması için çalışma başlattıklarına işaret eden Başbakan Üstel, ağustos sonu çıkacak fizibilite raporlarını halk ile paylaşacaklarını kaydetti. Üstel, ardından enerji sorununu süratli bir şekilde ortadan kaldırmak için kolları sıvayacaklarını belirtti.

“İki senedir iktidarda olmalarına rağmen Kıb-Tek’e hiçbir yatırım yapmadıkları” yönündeki eleştirilere de yanıt veren Başbakan Üstel, “Kurumu devraldığımız gün batmış vaziyetteydi, depolarında parça yoktu, borç batağında, yakıt alamaz durumdayken, depolara parça stoku getirdik, yakıt depolarını doldurduk ve çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

İki tane istenilen özellikte jeneratör almak için bir sene önce ihaleye çıktıklarını hatırlatan Başbakan Üstel, “İhaleye çıkıldı, ihalede 34 Milyon Euro’ya kimse müracaat etmedi ve iki tane jeneratörü alamadık” dedi. “Ama durmadık” vurgusu yapan Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti’nden istedik, geçen sene bize iki tane mobil jeneratör gönderdi ve devreye koyduk” şeklinde konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DÖRT JENERATÖR İÇİN ULUSLARARASI İHALEYE ÇIKACAĞIZ”

Bu yıl tekrar ihaleye çıkmak için keşif bedellerinin yapıldığını dile getiren Üstel, ilerleyen günlerde dört jeneratör için uluslararası ihaleye çıkılacağını açıkladı. İhaleye sadece ülkedeki firmaların değil, yurt dışındaki firmaların da katılacağını söyleyen Üstel, süratli şekilde jeneratörlerin tedarik edileceğini kaydetti.

“DÖRT SENE İÇERİSİNDE DÖRT TANE MOBİL JENERATÖRÜ TEKNECİK ELEKTRİK SANTRALİ’NE MONTE ETTİK… YAPTIĞIMIZ YATIRIMLAR ORTADA”

Enerjideki açığı karşılamak için anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden iki tane daha mobil jeneratör istediklerini belirten Üstel, Ağustos başında jeneratörleri Teknecik Elektrik Santrali’ne monte ettiklerini ifade etti. Dört sene içerisinde dört tane mobil jeneratörü Teknecik Elektrik Santrali’ne kazandırdıklarını dile getiren Üstel, “Yaptığımız yatırımlar ortada” dedi.

Lefkoşa Yenikent bölgesinde bir hat olduğu için her gün elektrik sıkıntısı yaşandığını kaydeden Üstel, bölgeye ikinci hat çekilerek, rahatlatıldığın belirtti. İskele bölgesinde de tek hat olduğunu ifade eden Üstel, sorunu çözmek için 14 Milyon dolarlık ihaleye çıkıldığını, ilerleyen günlerde devreye gireceğini dile getirdi.

Başbakan Üstel, “Bunlar büyük kalemlerde yaptığımız yatırımlar, diyorlar ya geldiler, yatırım yapmadılar. 2013’ten sonra 2022 yılına kadar muhalefet partileri de, Ulusal Birlik Partisi de iktidara geldi ve o dönemler kısa dönemli hükümetler… Ne kadar yatırım yaptılar? Çıksınlar açıklasınlar. Biz iki sene de yaptığımız yatırımlar hakkında halkımıza hesap vermeye hazırız” diye konuştu.

“ELİMİZ ELEKTRİK SANTRALİNİN ÜZERİNDE OLACAK… BİZ HALKA HESAP VERİRİZ, SENDİKALARA DEĞİL”

“Elimiz elektrik santralinin üzerinde olacak. Hiç kimseye müsaade etmeyeceğiz orası halkın malıdır” diyen Üstel, şöyle konuştu:

“Sendika başkanı ve yönetimi çalışanların haklarını korusun, hiç itirazımız yok ama bu şekildeki müdahalelere ve sanki ‘Elektrik Kurumu’nu onlar yönetir ve onların her istediği olacak’ yoktur öyle bir dünya çünkü biz halka hesap veririz, sendikalara değil. Biz halkımıza hesap vermeye her platformda da hazırız.”

Üstel, halkı, elektriksiz bırakmamak için her türlü imkânı zorlayacaklarını vurguladı.