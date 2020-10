Ünal Üstel: "Özel Jet Krizindeki" kamera kayıtları açıklansın!

‘Özel jet Krizi’ diye anılan olayda alnının açık olduğunu söyleyen Üstel, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığının konunun bilgisinde olduğunu belirterek, “Bana görevi veren Başbakan ve Yardımcısıydı. O insanların ülkeye gelişleri Bakanlar Kurulu izni ile oldu. Polis raporunun detayları bir an önce açıklansın” ifadelerini kullandı.

Üstel şöyle konuştu:

Özel jet krizi olayında bana bu görevi verenler başbakan ve başbakan yardımcısıydı. Ben hazırladığım bir önergeyi bakanlar kuruluna götürdüm kıyametler koptu ve başbakan beni görevden adı. Görevi veren de görevden alanda başbakandır. Biz usulüne itiraz ettik ama karara saygı duyuyorum.

Özel jet olayında kamera kayıtları silindi, polis raporu çıktı ama her nedense bugüne kadarda kamuoyuna yansımadı. Konu savcılıkta incelemedeymiş. Şimdi her platformda yaptığım bir çağrıyı tekrarlıyorum bir an önce silinen kamera kayıtları açıklansın ve polis raporu ortaya çıksın. Ben olsaydım bu rapor şimdi on kere ortaya çıkmıştı. Kamuoyu vicdanın rahatlaması için bu raporun derhal açıklanması lazım.

Üstel, “Kamera görüntülerinde varsam milletvekilliğinden istifa ederim” dedi ve şöyle devam etti;

Tekrar ediyorum özel jet olayında tek yaptığım Başbakan ve yardımcısı tarafından bana verilen önergeyi Bakanlar Kuruluna sunmaktı. Başka bir hareketimi veya o kamera kayıtlarımda görüntümü gören varsa milletvekilliğinden istifa etmeye hazırım.

Ülkeye gelen iş adamı kendi uçağı ve ailesiyle adaya geldi. Geçmişte bir ihaleye katıldı, yatırım yerini görmek için KKTC'ye geldi. Lapta bölgesinde gerçekleştirilecek bu dev yatırımı yapacak dünya çapında iş insanını üzülerek söylüyorum çirkin söylem ve uydurma senaryolarla ülkemizden gönderdik. Senede 400 yatın konaklayacağı bir merkez ve 1000 yataklı bir otelden olduk. Bu ülkede turizm yapmak kolay değil çok üzgünüm turizmcilerin önünü açmamız gerekiyor.