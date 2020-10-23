  • BIST 1.203
  • Altın 489,732
  • Dolar 7,9592
  • Euro 9,4225
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAPilli:1'i yerel 3 yeni vaka!

Ünal Üstel: "Özel Jet Krizindeki" kamera kayıtları açıklansın!

» »
UBP Girne Milletvekili ve Genel Başkan adayı Ünal Üstel, dün akşam Diyalog TV'de Alihan Pehlivan'ın sorularını yanıtladı. ‘Özel Jet’ krizi ile Turizm ve Çevre Bakanlığı görevinden alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ünal Üstel: "Özel Jet Krizindeki" kamera kayıtları açıklansın!

‘Özel jet Krizi’ diye anılan olayda alnının açık olduğunu söyleyen Üstel, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığının konunun bilgisinde olduğunu belirterek, “Bana görevi veren Başbakan ve Yardımcısıydı. O insanların ülkeye gelişleri Bakanlar Kurulu izni ile oldu. Polis raporunun detayları bir an önce açıklansın” ifadelerini kullandı.

Üstel şöyle konuştu:

Özel jet krizi olayında bana bu görevi verenler başbakan ve başbakan yardımcısıydı. Ben hazırladığım bir önergeyi bakanlar kuruluna götürdüm kıyametler koptu ve başbakan beni görevden adı. Görevi veren de görevden alanda başbakandır.  Biz usulüne itiraz ettik ama karara saygı duyuyorum.

Özel jet olayında kamera kayıtları silindi, polis raporu çıktı ama her nedense bugüne kadarda kamuoyuna yansımadı. Konu savcılıkta incelemedeymiş. Şimdi her platformda yaptığım bir çağrıyı tekrarlıyorum bir an önce silinen kamera kayıtları açıklansın ve polis raporu ortaya çıksın. Ben olsaydım bu rapor şimdi on kere ortaya çıkmıştı. Kamuoyu vicdanın rahatlaması için bu raporun derhal açıklanması lazım.

Üstel, “Kamera görüntülerinde varsam milletvekilliğinden istifa ederim” dedi ve şöyle devam etti;

Tekrar ediyorum özel jet olayında tek yaptığım Başbakan ve yardımcısı tarafından bana verilen önergeyi Bakanlar Kuruluna sunmaktı. Başka bir hareketimi veya o kamera kayıtlarımda görüntümü gören varsa milletvekilliğinden istifa etmeye hazırım.

Ülkeye gelen iş adamı kendi uçağı ve ailesiyle adaya geldi. Geçmişte bir ihaleye katıldı, yatırım yerini görmek için KKTC'ye geldi. Lapta bölgesinde gerçekleştirilecek bu dev yatırımı yapacak dünya çapında iş insanını üzülerek söylüyorum çirkin söylem ve uydurma senaryolarla ülkemizden gönderdik. Senede 400 yatın konaklayacağı bir merkez ve 1000 yataklı bir otelden olduk. Bu ülkede turizm yapmak kolay değil çok üzgünüm turizmcilerin önünü açmamız gerekiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şüpheli Şahısların Aracında "Bonzai" Ele Geçirildi23 Ekim 2020 Cuma 10:02
  • Kaçak Yollardan KKTC'ye Yüksek Mİktarda Uyuşturucu Sokmaya Çalıştı23 Ekim 2020 Cuma 09:58
  • Sanayi Odası: "Seçim Hükümeti Değil, İstikrarlı Bir İcraat Hükümetine İhtiyaç Var"23 Ekim 2020 Cuma 09:51
  • Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs'tan üçlü zirve: Türkiye uluslararası hukuku ihlal ediyor23 Ekim 2020 Cuma 09:51
  • Kuyuya Düşen İlhan Yıldız Kurtarıldı23 Ekim 2020 Cuma 09:36
  • Tamir İçin Gittiği Evde 10 Metre Derinliğindeki Kuyuya Düştü..23 Ekim 2020 Cuma 09:25
  • Futbol Yine Bakanlık Masasında23 Ekim 2020 Cuma 09:07
  • İlk kez oluyor... Devir teslim törenine geliyor...23 Ekim 2020 Cuma 09:06
  • M.Kemal Deniz, Mezarı Başında Anılacak23 Ekim 2020 Cuma 09:00
  • Ersin Tatar, Bugün Ant İçecek Ve Görevi Devralacak23 Ekim 2020 Cuma 08:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti