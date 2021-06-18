  • BIST 1.409
  • Altın 500,165
  • Dolar 8,6704
  • Euro 10,3312
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Ünal Üstel: “Salı gününden itibaren 20 yaş ve üzeri herkes aşılanabilecek”

» »
Sağlık Bakanı Ünal Üstel, aşı temini sıkıntısının büyük ölçüde aşmış olduklarını da aktararak, Salı gününden itibaren 20 yaş ve üzeri herkes için aşı yapılabileceğini belirtti ve herkesi aşı olmaya çağırdı.
Ünal Üstel: “Salı gününden itibaren 20 yaş ve üzeri herkes aşılanabilecek”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan ve Hüseyin Ekmekçi’nin hazırlayıp sunduğu, ‘Günaydın Haber Kıbrıs’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Üstel, Koronavirüs aşılarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunarak, 2 doz Sinovac aşısı olanlara 8 ay sona 3’üncü doz Pfizer-BioNTech aşısı yapılacağını ifade etti.

Haftada 40 bin doz aşı yapmayı hedeflediklerini de belirten Üstel, Türkiye’den düzenli olarak her hafta 50 bin doz aşının geleceğini dile getirdi.

Üstel, aşı temini sıkıntısının büyük ölçüde aşmış olduklarını da aktararak, Salı gününden itibaren 20 yaş ve üzeri herkes için aşı yapılabileceğine değindi ve herkesi aşı olmaya çağırdı.

“20 YAŞ VE ÜSTÜNE KADAR AŞILANACAK”

Temmuz ayı sonuna kadar bir hedef koyduklarını ve seferberlik başlattıklarını belirterek kaç kişinin aşılacağının planlandığını da söyleyen Ünal Üstel, "Bu doğrultuda ülkemizdeki insanları aşılayacağız. 20 yaş ve üstüne kadar aşılanacak. Cumartesi, Pazar da dahil olmak üzeri gece saat 24.00'de kadar çalışmayı düşünüyoruz. Öğretmenler, turizmciler, ulaşım tüm sektörleri aşılayacağız” dedi.

TEMMUZ AYINDA ÜLKEYE QR KODU OKUTARAK GİRİLEBİLECEK

Aşılama konusunda üniversitelerinde devreye geçtiğini da açıklayan Üstel, Adakod ile Türkiye’deki HES kodunu birleştirerek adaya geleceklerin daha kolay ülkeye giriş yapmasının sağlanacağını ifade etti.

Üstel, "Hem deniz hem kara hem de havadan gelenler QR kodunu okutarak adaya girebilecek. Bu projeyi de Temmuz başına yetiştirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

PROTOKOLLER YENİLENDİ

Sağlık konusundaki bütün protokollerin yenilendiğinin de altını çizen Üstel, pandemi nedeniyle biten ve yenilenemeyen protokollerin hepsini Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yenilediklerine de işaret etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kronik hastalığı olanlara sabah sporu uyarısı!17 Haziran 2021 Perşembe 15:33
  • mRNA aşılarının DNA'yı değiştirdiği iddialarına yanıt17 Haziran 2021 Perşembe 15:01
  • Diyabet tedavisinde devrim yaratacak gelişme… Yapay pankreas otomatik insülin salgılayacak17 Haziran 2021 Perşembe 14:32
  • ‘Türkiye'de Sputnik V, 2 hafta içinde uygulamaya girmiş olacak’17 Haziran 2021 Perşembe 14:03
  • Corona aşısı kısırlaştırır mı, genetiğimizi değiştirir mi? Uzmanı tek tek açıkladı17 Haziran 2021 Perşembe 13:29
  • Pandemide meme sağlığınızı ihmal etmeyin17 Haziran 2021 Perşembe 13:01
  • Alzheimer ilacı ilk defa bir insanın üzerinde denendi: Üç bilim insanı istifa etti17 Haziran 2021 Perşembe 11:49
  • Popüler kozmetik ürünlerinin yarısından fazlası kansere neden olan toksik kimyasallar içeriyor16 Haziran 2021 Çarşamba 23:01
  • Mide kanserinden 12 adımda korunma rehberi!16 Haziran 2021 Çarşamba 22:29
  • Dikkat! Yaz aylarında tehlike artıyor. Buzdolabında sakın 1-2 saatten fazla bekletmeyin!16 Haziran 2021 Çarşamba 22:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti