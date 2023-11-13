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Ünal Üstel: Türkiye ile ilişkiler en üst seviyede devam ediyor

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Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nın düzenlediği toplantıda KOSGEB heyeti ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'u ağırlayarak görüştü.
Ünal Üstel: Türkiye ile ilişkiler en üst seviyede devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde heyete,  KKTC Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu da eşlik etti. 

Başbakan Ünal Üstel, kabulde yaptığı konuşmada ilk olarak, Filistin’de yaşanan insanlık dışı saldırılara dikkat çekerek, bu saldırıların bir an önce son bulmasını temenni ettiğini belirtti. 

Filistin’de yaşananların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uzak bir durum olmadığına vurgu yapan Başbakan Ünal Üstel, “Kıbrıs Türk Toplumu olarak bizler de böylesine bir mezalime,  mücahidimiz ve mehmetçiğimiz ile birlikte direndik. 20 Temmuz Barış Harekatı ile birlikte bu esaretten kurtulduk. Yaşadığımız o zor yıllarda yine yanımızda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti vardı, bugün de var… Maalesef Filistin’in ne garantörü ne de anavatanı var. Dünya bu konuda duyarsızlığını halen devam ettirmektedir. Maalesef hem BM hem de AB oturmuşlar masum insanların öldürülmesini sadece izliyorlar” ifadelerini kullandı.

Üstel , Türkiye Cumhuriyeti’nden iş insanlarınına KKTC ile işbirliklerinin ve yapılacak yatırımların ekonomik gelişmeye katkı sağlayacağı noktasında hemfikir olduklarını söyleyerek, Türkiye ile ilişkilerin en üst seviyede devam ettiğini de vurguladı. 

Kayseri Ticaret Odası başkanı Ömer Gülsoy  da yaptığı konuşmada, “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40 . yıl dönümünde adada olmaktan dolayı çok mutluyuz. KKTC bizim için çok önemlidir ve göz bebeğimizdir. Kayseri Ticaret Odası olarak  Kuzey Kıbrıs’ın ekonomisine ve ikdisadi olarak kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde birçok görüşmemiz olacaktır. Umuyoruz ki bu görüşmelerimizin  sonucunda kalıcı ortaklıklarımız olacaktır” dedi.

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