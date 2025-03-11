Ünal Üstel'den Dünya Şampiyonu Sedef Nergiz'e tebrik

Başbakan Ünal Üstel, KKTC Boks Federasyonu Milli Sporcusu Sedef Nergiz’in, Montenegro’da düzenlenen Dünya Gençler Kupası’nda 81 kiloda dünya şampiyonu olmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Üstel, Nergiz’i tebrik ederken, Nisan ayında gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası’nda da başarılar diledi.
Sedef Nergiz’in elde ettiği dünya şampiyonluğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti spor camiasında büyük sevinçle karşılandı.
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