Ünal Üstel’in yanısıra 2 bakan daha mı görevden alınacak?

Üstel taraftarları 14.00'te başlaması beklenen parti meclisi toplantısı öncesi UBP Genel Merkezi'ni bastı. Bunun üzerine UBP Genel Yönetim Kurulu Başbakanlık'ta toplandı.

Başbakan Tatar'ın Üstel ile beraber iki bakanı daha görevden alacağı iddiaları var. Üstel taraftarları da konvoy halinde Başbakanlık'a gidiyor.

UBP’de Turizm Bakanı Ünal Üstel’in görevden alınması sonrasında ortalık karıştı. UBP içerisinde güvenilir bir kaynak, Ünal Üstel’in yanısıra 2 bakanın da görevden alınmak istediğini öne sürdü. Üstel taraftarlarının saat 14.00'te başlayacağı açıklanan, parti meclisi toplantısı öncesinde, UBP Genel Merkezi'nin önünde toplanması üzerine, UBP Genel Yönetim Kurulu, Başbakanlık'ta toplandı. Ancak eylemcilerin görüşme talebi üzerine Başbakanlığın arka kapısından çıkan ve binadan ayrılan Tatar’ın UBP Merkez binasına giderek toplantıyı orda gerçekleştirmek istediği öne sürüldü.

UBP içerisindeki güvenilir bir kaynak, UBP Merkez Binasında yapılacak toplantıda, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in yanısıra, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun da görevden alınması için karar alınabileceğini ileri sürdü.