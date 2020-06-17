  • BIST 110.953
  • Altın 378,509
  • Dolar 6,8502
  • Euro 7,6918
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

Ünal Üstel’in yanısıra 2 bakan daha mı görevden alınacak?

» »
Ünal Üstel’in yanısıra 2 bakan daha m ıgörevden alınacak?
Ünal Üstel’in yanısıra 2 bakan daha mı görevden alınacak?

Üstel taraftarları 14.00'te başlaması beklenen parti meclisi toplantısı öncesi UBP Genel Merkezi'ni bastı. Bunun üzerine UBP Genel Yönetim Kurulu Başbakanlık'ta toplandı.

Başbakan Tatar'ın Üstel ile beraber iki bakanı daha görevden alacağı iddiaları var. Üstel taraftarları da konvoy halinde Başbakanlık'a gidiyor.

UBP’de Turizm Bakanı Ünal Üstel’in görevden alınması sonrasında ortalık karıştı. UBP içerisinde güvenilir bir kaynak, Ünal Üstel’in yanısıra 2 bakanın da görevden alınmak istediğini öne sürdü. Üstel taraftarlarının saat  14.00'te başlayacağı açıklanan, parti meclisi toplantısı öncesinde, UBP Genel Merkezi'nin önünde toplanması üzerine, UBP Genel Yönetim Kurulu, Başbakanlık'ta toplandı. Ancak eylemcilerin görüşme talebi üzerine Başbakanlığın arka kapısından çıkan ve binadan ayrılan Tatar’ın UBP Merkez binasına giderek toplantıyı orda gerçekleştirmek istediği öne sürüldü.

UBP içerisindeki güvenilir bir kaynak, UBP Merkez Binasında yapılacak toplantıda, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in yanısıra, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun da görevden alınması için karar alınabileceğini ileri sürdü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İŞAD “Suistimale” fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi17 Haziran 2020 Çarşamba 13:49
  • Hacıali: Biz talebimizi 5 yıl önce yaptık, izin şimdi çıktı17 Haziran 2020 Çarşamba 13:42
  • Nöbetçi Eczaneler (17 Haziran 2020)17 Haziran 2020 Çarşamba 13:01
  • İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Bugün İkincisi Yapılacak Telekonferansı “Kritik” Addediliyor17 Haziran 2020 Çarşamba 12:18
  • Girne Belediyesi En Güzel Bahçe, Balkon Yarışması Sonuçları Belli Oldu17 Haziran 2020 Çarşamba 12:08
  • Ercan'dan Antalya’ya 'charter sefer' düzenleniyor17 Haziran 2020 Çarşamba 11:58
  • Cumhurbaşkanı Akıncı: Sağlık kurullarının görüşü önemli17 Haziran 2020 Çarşamba 11:47
  • Lefkoşa'da Şehit Mustafa Ruso Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi,17 Haziran 2020 Çarşamba 11:26
  • Eczacılar eyleme gidiyor17 Haziran 2020 Çarşamba 11:23
  • UBP’de kabine değişikliğine doğru !..17 Haziran 2020 Çarşamba 10:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti