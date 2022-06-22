Başbakan Ünal Üstel, Mersinlik bölgesinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın bölgesine gitti.
Başbakan Ünal, yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili yerinde inceleme yaparak, görevlilerden bilgi aldı.
Yangını söndürmek için fedakarca çalışan herkese teşekkür eden Başbakan Üstel, yangın söndürme sırasında dumandan etkilenerek rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan görevlilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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