UNDP: İnsani gelişme 1990’dan bu yana ilk kez gerileyebilir

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) eğitim, sağlık ve yaşam standartlarının bileşkesi olarak ölçülen küresel insani gelişmenin 1990 yılından bu yana ilk kez bu sene gerileyebileceği uyarısında bulundu.

UNDP’nin açıklamasında, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl kişi başına düşen küresel gelirin yüzde 4 azalacağı öngörüldü.

Ayrıca insani gelişmedeki gerilemenin, salgının sosyal ve ekonomik etkileriyle baş etme yetenekleri zengin ülkelerden daha düşük olan, gelişen ülkelerde çok daha fazla olması bekleniyor.

Kararlı, eşitliğe odaklı müdahalelerin ekonomilerin ve toplumların toparlanmasına destek olacağının belirtildiği açıklamada, böyle bir iyileşmenin salgının küresel etkilerinin hafifletilmesine katkıda bulunabileceği de ifade edildi.

UNDP Başkanı Achim Steiner, şu değerlendirmede bulundu: “Dünyamız son 30 yılda, 2007-2009 Küresel Mali Krizi dahil, birçok kriz gördü. Her biri insani gelişmeye ağır darbe vurdu, ancak toplamda gelişme tüm dünyada her yıl arttı. Covid-19, sağlık, eğitim ve gelire aynı anda darbe indirdiğinden bu trendi değiştirebilir.”