UNDP Kıbrıs Ofisi, liderlerin Antropoloji Laboratuvarı’na yaptıkları ziyaretten memnun

Avrupa Birliği’nin (AB), bugüne kadar toplam 36 milyon euro ile KŞK çalışmalarının ana bağışçısı olduğunun hatırlatıldıı açıklamada, UNDP Kıbrıs Ofisi başkanı Jakhongir Khaydarov'un "Kayıplar konusuna gösterdikleri ilgiden dolayı iki lidere en içten takdirlerimizi sunuyoruz. Antropoloji Laboratuvarına yaptıkları ziyaret, birlik, umut ve barış mesajı veriyor” sözlerine yer verildi.

Açıklamada UNDP Kıbrıs Ofisi olarak KŞK’nin çalışmalarına destek vermekten onur duyulduğu ve desteğin süreceği de ifade edildi.