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UNDP Lefke'de enerji verimliliğine yönelik tedbirler duyurdu

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UNDP Lefke'de enerji verimliliğine yönelik tedbirler duyurdu
UNDP Lefke'de enerji verimliliğine yönelik tedbirler duyurdu

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)  Lefke'de enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji üretimine yönelik üç tedbirin uygulanacağını duyurdu.

Yapılan basın açıklamasına göre, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bir proje kapsamında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Lefke'de enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji üretimine yönelik üç tedbirin uygulanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyor. Bu önlemler sürdürülebilirliği teşvik etmeyi, enerji tüketimini azaltmayı ve CO2 emisyonlarında ada çapında bir azalmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor.

İlk tedbirin, 300 kWp'lik bir güneş fotovoltaik panel sisteminin kurulumunun desteklenmesine odaklandığı belirtiliyor. Bu sistem güneş ışığının gücünden yararlanarak yılda yaklaşık 500.000 kWh temiz, yeşil enerji üretecek.

Diğer iki tedbir ise su tedarik sistemine odaklanıyor. AB tarafından finanse edilen Yerel Alt Yapı Kolaylığı (LIF) projesi, otomatik bir pompalama sisteminin devreye sokulması ve sızıntıları azaltmak için su depolarının değiştirilmesi yoluyla su dağıtımının verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

Bu girişimlerle ilgili olarak Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Kıbrıs Yerleşim Desteği Birim Başkanı ve Direktör Yardımcısı Kjartan Björnsson, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak suretiyle yerel toplumun fosil yakıt temelli enerjiye olan bağımlılığını azaltacağını ve daha yeşil bir enerji karışımına doğru önemli bir adım atacağını belirtti.

Solar PV sisteminin kurulumu ve su tedarik sisteminin iyileştirilmesi de dâhil olmak üzere bu enerji verimliliği önlemlerinin toplam etkisi, fosil yakıt bazlı enerji tüketiminde 1.184.587 kWh/yıl gibi etkileyici bir azalma sağlayacak.

Açıklamada "Bu önemli azalma, yılda yaklaşık 805.52 ton CO2 emisyonu tasarrufu anlamına gelmekte ve karbon emisyonlarında ada çapında bir azalmaya katkıda bulunmaktadır. Lefke yerel toplumu bu girişimleri benimseyerek diğer toplumların da izlemesi için ilham verici bir örnek oluşturmaktadır" denildi.

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