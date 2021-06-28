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UNDP ve Kültürel Miras Teknik Komitesi Gazimağusa Bölgesinde Yeni Çalışmaları Hakkında İlk Kez İncelemelerde Bulundu

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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Kültürel Miras Teknik Komitesi, Gazimağusa’da koruma çalışmaları yapılacak olan tarihi binalara ilk inceleme ziyaretini gerçekleştirdi.
UNDP ve Kültürel Miras Teknik Komitesi Gazimağusa Bölgesinde Yeni Çalışmaları Hakkında İlk Kez İncelemelerde Bulundu

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Kültürel Miras Teknik Komitesi, Gazimağusa’da koruma çalışmaları yapılacak olan tarihi binalara ilk inceleme ziyaretini gerçekleştirdi.

BM BarZiyarete, BM Kalkınma Programının Kıbrıs’taki bölümünün sorumluluğuna atanan Jakhongir Khaydarov de katıldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı altında yürütülen çalışmalar Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. 

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İlk ziyarette Salamis bölgesindeki Kampanopetra, Aziz Epiphanios Kiliseleri ile Aziz Barnabas Kilisesinin mozaik yer döşemeleri incelendi. Salamis bölgesindeki incelemelerin ardından, çalışmaların başlatıldığı Mağusa Surlarındaki Çifte Mazgal’ın bahçesine gidildi. Çifte Mazgalda sağlamlaştırma ve koruma çalışmaların üçüncü safhasına giriliyor.

KHAYDAROV

Jakhongir Khaydarov, Salamis ve Mağusa’da ortaya çıkarılan işlerin, Teknik Komite’deki ekibin ortak çalışmalarının meyvesi olduğunu kaydetti.

TUNCAY

Kültürel Miras Teknik Komitesinin Eş Başkanı Ali Tuncay, ziyaret ile ilgili açıklamasında Salamis ve Mağusa’daki eserlerin adanın kültürel zenginlik ve çeşitliliğini ortaya koyduğunu söyledi. Tuncay, kültürel eserlerin korunmasının toplumlar arası diyalog ve iş birliğini geliştirilmesinin temeli olduğunu ifade etti.

HADJİDEMETRİOU

Komitenin Rum Eş Başkanı Takis Hadjidemetriou, Çifte Mazgalın, Mağusa Surlarının en önemli bölümü ve dünyanın ise askeri mimari açısından en önemli çalışmalarından olduğunu kaydetti.

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