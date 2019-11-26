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UNESCO, 14 Mart'ı Dünya Matematik Günü olarak ilan etti

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UNESCO'nun 40. Genel Konferansı, 14 Mart tarihinin, Dünya Matematik Günü (IDM) olarak ilan edilmesini onayladı.Kaynak: UNESCO, 14 Mart'ı Dünya Matematik Günü olarak ilan etti
UNESCO, 14 Mart'ı Dünya Matematik Günü olarak ilan etti

UNESCO'nun 40. Genel Konferansı, 14 Mart tarihinin, Dünya Matematik Günü (IDM) olarak ilan edilmesini onayladı.

Dünya Matematik Birliğinden (IMU) yapılan açıklamaya göre, 3'üncü ayın 14'üncü günü Pi günü olarak her yıl pek çok ülkede kutlanıyor. IDM projesi bu kutlamayı bütün matematik yelpazesini içerecek şekilde genişletiyor. 

Uluslararası resmi lansman, 14 Mart 2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 13 Mart Cuma 2020 tarihinde yapılacak. Bu kapsamda Paris'te UNESCO Genel Merkezinde ve Nairobi'de 10-13 Mart 2020'deki Gelecek Einstein Forumu 2020 (NEF2020) içerisinde uluslararası iki etkinlik düzenlenecek.

IMU adına IDM projesini başlatan Montreal Üniversitesi'nden Prof. Christiane Rousseau, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Matematik, insanlık tarihi boyunca var oldu. Ama bugün, matematik o kadar ileri bir araç haline geldi ki çoğu insan yaşamımızın her yerinde olduğunu fark etmiyor bile. Halbuki 'Her Yer Matematik' ve bu da ilk IDM senesinin teması."

 

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