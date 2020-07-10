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UNESCO: Ayasofya kararından derin üzüntü duyduk

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UNESCO: Ayasofya kararından derin üzüntü duyduk
UNESCO: Ayasofya kararından derin üzüntü duyduk

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Danıştay'ın aldığı Ayasoyfa kararından "derin üzüntü duyulduğunu" açıkladı.

Yazılı açıklamada "Türkiye'nin kararının bir diyalog ya da önceden bildirimle olmaksızın alınması üzüntü verici. UNESCO, Türk makamlarına gecikme olmaksızın, Dünya Kültür Mirası Komitesi'nin bir sonraki toplantısında, statüsü gözden geçirilecek bu istisnai mirasın evrensel değerinden geri adım atılmasından kaçınılması için, diyaloğa girmeleri çağrısında bulunuyor." denildi.

Örgüt, karardan önce yaptığı açıklamada da, Ayasofya'nın statüsüyle ilgili yapılacak bir değişiklikle ilgili kendilerine bilgi verilmesi gerektiğini ve bu değişikliklerin Dünya Kültür Mirası Komitesi'nin incelemesine tabi olabileceğini söylemişti.

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