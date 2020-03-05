UNESCO: Koronavirüs, yaklaşık 300 milyon öğrencinin eğitim hayatını etkiledi

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü, (UNESCO) yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok sayıda kapatılan okulların yaklaşık 300 milyon öğrencinin eğitiminin aksamasına neden olduğunu açıkladı.

Reuters'ın haberine göre; UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, yaptığı açıklamada, "Mevcut eğitim kesintisinin küresel boyutu ve hızı düşünüldüğünde bu durumun uzaması eğitim hakkını tehlikeye atar" dedi.

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle 13 ülkede okullar kapatıldı. Okulların kapandığı ülkeler arasında Ermenistan, Azerbaycan, Bahreyn, Çin, Kuzey Kore, İran, Irak, İtalya, Japonya, Kuveyt, Lübnan, Moğolistan, Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 285'e yükselirken, dünya genelinde 95 bin 416 Kovid-19 vakası tespit edildi.