UNFICYP başkanı Pile çalışmalarını yeniden başlatmak için görüşmelerde bulunuyor

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (Unficyp) Komutanı Colin Stewart, inşaat çalışmalarının durduğu Pile'de devam eden gelişmelerle ilgili olarak Pazartesi günü Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk taraflarıyla görüşmelerde bulunacak.



Karşılıklı mutabakat, köyün kuzeyinde konuta dönüştürülmesi planlanan 400 parsel arazi için tasarımlar içeriyordu. Buna ek olarak, köyün kuzeybatısındaki boş bir alana büyük bir güneş enerjisi çiftliği kurulacak. Kıbrıslı Türkler ayrıca Pile ve Arçoz (Yiğitler) arasında bir yol inşa edecekler.

Stewart'a yakın bir kaynak Kıbrıs Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, çalışmaların son dönemde durmasına rağmen iki taraf arasındaki anlayışın devam ettiğini söyledi.

Ayrıca Unficyp sözcüsü Aleem Siddique de Pazartesi günü yaptığı açıklamada durumun istikrarlı olduğunu ve BM barış güçlerinin bölgeyi aktif olarak izlediğini söyledi.

Stewart'ın çıkmazı aşma çabalarından umutlu olduğunu belirten Siddique, BM'nin mevcut güçlükler karşısında çözümü kolaylaştırma konusundaki kararlılığının altını çizdi.

Pazartesi günkü görüşmeler, BM'den gelen "kısa bir ara" talebinin ardından köydeki inşaat faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu bir ortamda gerçekleşti.