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UNFICYP, BM devriye aracına yapılan saldırıyı kınadı

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UNFICYP Cumartesi gecesi ara bölgedeki BM devriye aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan saldırıyı kınadı.
UNFICYP, BM devriye aracına yapılan saldırıyı kınadı

BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP), Cumartesi gecesi ara bölgedeki BM devriye aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan saldırıyı kınadı.

UNFICYP tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının gece saat 10.00’da ara bölgede Yeri/Geri Bölgesi’nin 3 km doğusunda meydana geldiğini kaydetti ve zanlıların araçlarıyla güneye doğru kaçtıkları belirtildi.

BM devriye aracının zarar gördüğü olayda hiçbir Barış Gücü mensubunun zarar görmediği  ve yaralanmadığı kaydedilen açıklamada, uluslararası hukuka göre barış gücü mensuplarını hedef alan kasti saldırıların ciddi bir suç teşkil ettiği de vurgulandı.

UNFICYP’in yerel otoriteler tarafından yürütülen derin soruşturmayı memnuniyetle karşıladığı ifade edilen açıklamada, yetkililere failleri bir an önce adalete teslim etme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, BM Barış Gücü’nün olayı yakından takip ettiği; huzur ve istikrarın sağlanması için bölgedeki devriyelerinin çoğaltıldığı da  belirtildi.

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