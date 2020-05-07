  • BIST 98.852
  • Altın 390,918
  • Dolar 7,1560
  • Euro 7,7082
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

UNFICYP: “Geçiş noktalarındaki kısıtlamaların gevşetilmesi için yardımcı olacağız”

» »
UNFICYP Basın Sözcüsü Aleem Siddique, “Geçiş noktalarındaki kısıtlamaların gevşetilmesi için yardımcı olacağız” açıklamasını yaptı.
UNFICYP: “Geçiş noktalarındaki kısıtlamaların gevşetilmesi için yardımcı olacağız”

Kıbrıs BM Barış Gücü`nün (UNFICYP) Basın Sözcüsü Aleem Siddique, şartlar el verdiğince UNFICYP’in geçiş noktalarının açılmasıyla ilgili kısıtlamaların gevşetilmesi için her iki tarafa yardımcı olacağını söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Siddique, UNFICYP’in geçiş noktaların açılması konusunda iki taraf arasında istişarelere yardımcı olacağıyla ilgili soruya yanıt vererek “ada genelinde halk sağlığı için acil durumu ele almaları amacıyla her iki tarafın yakın çalışmaya devam edeceğini umuyoruz” dedi.

Siddique, UNFICYP’in iki tarafın geçiş noktalarında kısıtlamaların kaldırılması için çabaları dâhil iki tarafın çalışmalarına yardımcı ve desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli:” Annelerimize en güzel hediyeyi verelim ve onları koruyalım …”07 Mayıs 2020 Perşembe 16:14
  • Amcaoğlu:İçinden geçtiğimiz şartları iyileştirmek için çalışacağız07 Mayıs 2020 Perşembe 14:10
  • Sokağa Çıkma Yasağını İhlal07 Mayıs 2020 Perşembe 12:30
  • Orakçıoğlu ve Özçınar Polis Müdürlüğü ve Sağlık Ocağı’nı ziyaret etti07 Mayıs 2020 Perşembe 12:26
  • Üstel: “El Birliği İle Turizmi Ayağa Kaldıracağız07 Mayıs 2020 Perşembe 12:21
  • Eczacılık Ve Zehirler Yasasına Aykırı Hareket07 Mayıs 2020 Perşembe 12:19
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu07 Mayıs 2020 Perşembe 12:15
  • 24 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti! 13 kişi maske takmadı!07 Mayıs 2020 Perşembe 12:05
  • DAÜ’nün Öğrencilere Yardımları Devam Ediyor07 Mayıs 2020 Perşembe 12:03
  • Lefke Vakfı Aziz Fedai’nin Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayınladı07 Mayıs 2020 Perşembe 11:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti