  • BIST 7746.49
  • Altın 1650.837
  • Dolar 27.0969
  • Euro 29.5525
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 38 °C
SON DAKİKAYaz aylarında varisten korunmak için 10 öneri

UNFICYP, Kıbrıs Türk tarafının pile yakınlarında yapmayı planladığı inşaattan endişe duyuyor

» »
UNFICYP, Kıbrıs Türk tarafının Pile yakınlarında yapmayı planladığı inşaat çalışmalarından endişe duyduğunu açıkladı.
UNFICYP, Kıbrıs Türk tarafının pile yakınlarında yapmayı planladığı inşaattan endişe duyuyor

BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP), Kıbrıs Türk tarafının ara bölgede Pile yakınlarında yapmayı planladığı inşaat çalışmalarından endişe duyduğunu açıkladı.

UNFICYP'ten yapılan yazılı açıklamada, ara bölgede izinsiz olduğu savunulan inşaat faaliyetlerine yönelik uyarıda bulunuldu ve BM Kıbrıs Barış Gücü misyonunun zorunlu otoritesine saygı duymanın öneminin altı çizildi.

UNFICYP’in her iki tarafla da yakın ilişki içerisinde olduğu ve Pile bölgesinde karşılıklı kabul edilebilir bir ilerleme hususunda yol kat edildiği kaydedilen açıklamada, Kıbrıs Türk tarafına, Pile'deki inşaat çalışmaları başlamadan önce bu çabaları sürdürme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Gerginliği önlemek ve ara bölgedeki statükoyu sağlamak bizim en önemli önceliğimiz olmaya devam ediyor. UNFICYP huzur ve istikrarın korunmasını sağlamak amacıyla durumu yakından izlemeye devam ediyor” denildi.

DIŞİŞLERİ BAKNLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, Pile-Yiğitler yolu projesinin tamamen insani nedenlerle Pile köyünde yaşayan vatandaşların KKTC topraklarına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hazırlandığını vurgulamıştı.

Bakanlık açıklamasında, “Mevcut Pile-Yiğitler yolunun genişletilmesi /iyileştirilmesi projesi, Pile halkının, Pile bölgesindeki arazilerine kolayca ulaşımı, bölge halkının ekonomik açıdan kalkındırılması ve Pile köyüne İngiliz Egemen Üs Bölgeleri’ne muhtaç kalmaksızın geçiş yapmasını sağlamak maksadıyla hazırlandığı” kaydedilerek Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutumu ve tüm çağrılarına rağmen Pile’de yaşayan vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atılmadığı ve iyi niyetin karşılık görmediği kaydedilmişti.

Bakanlık, bu nedenle Ada’nın eşit ortağı olan Kıbrıs Türk tarafının Pile – Yiğitler Yolu’nun tamamlanması için gerekli çalışmaları başlatma kararı aldığını duyurmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Hükümet sandalye oyununa devam ediyor17 Ağustos 2023 Perşembe 17:36
  • Nöbetçi Eczaneler (17 Ağustos 2023)17 Ağustos 2023 Perşembe 17:30
  • Maliye Bakanı Berova, Gazimağusa Gümrük Dairesi’nde incelemelerde bulundu17 Ağustos 2023 Perşembe 16:47
  • Şehir Plancıları Odası’ndan çağrı: “Şehircilik, kent ve ülke planlaması alanında yaşanan sorunlara çare üretin”17 Ağustos 2023 Perşembe 16:46
  • KTOEÖS Başkanı Eylem’den Başbakan'ın tam gün eğitim açıklamasına tepki: "Büyük kaos yaratacak"17 Ağustos 2023 Perşembe 16:45
  • Gardiyanoğlu, İhtiyat Sandığı’nın yeni yönetim kuruluyla ilk toplantısını yaptı17 Ağustos 2023 Perşembe 16:21
  • Özkızan: Bağımsızlık Yolu Dışında Özel Sektör Emekçilerinin Çıkarlarını Dile Getiren, Sorunlarının Takipçisi Olan Bir Siyasi Hareket Yok17 Ağustos 2023 Perşembe 16:17
  • TDP: “Cezaevinde darp işkence suçunu oluşturur, bakanlık derhal açıklama yapmalı”17 Ağustos 2023 Perşembe 16:15
  • Devlet dairelerinde ‘tek tip mesai’ uygulamasına geçiliyor17 Ağustos 2023 Perşembe 16:01
  • Üstel, Gazimağusa’da parti üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.17 Ağustos 2023 Perşembe 15:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti