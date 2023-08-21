Unficyp, Pile yolunda başka çalışma yapılmadığını açıkladı

Unficyp, Pile yolunda başka çalışma yapılmadığını söyledi.

BM Barış Gücü (Unficyp) Sözcüsü Aleem Siddique Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk medyasının izinsiz çalışmaların devam edeceği yönündeki iddialarına rağmen, ara bölgedeki Pyla-Arsos yol inşaat alanında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.



Kıbrıs Türk ve Türkiye medyası daha önce yol yapımının Pazartesi günü "normal hızda" devam edeceğini bildirmişti.



Ancak Siddique Kıbrıs Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Pazartesi sabahı bu çalışmaların ortada olmadığını söyledi.





Sözcü, "Dünden bu yana hiçbir değişiklik yok, artık ölü bölge içinde iş makineleri veya personel bile yok" dedi.



"Durumu yakından izliyor ve bölgedeki varlığımızı sürdürüyoruz ve bu bölgede keyfi operasyonların yeniden meydana gelmesini önlemek için tetikteyiz," diye ekledi.



Kıbrıs Türk medyasında yer alan son bilgilerde, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerindeki yolun onarım ve genişletme çalışmalarının "hafta sonu olması nedeniyle Pazar sabahı düşük yoğunlukta devam ettiği ve belirli çalışmaların Pazar günü öğle saatlerinde tamamlandığı" belirtildi.





Anadolou Ajansı'na göre, işçiler Pazar günü yeni yolun temel çalışmalarını tamamladı.



Çalışmaların Pazartesi günü yeniden başlayacağına dair basında çıkan haberler hakkında yorum yapması istenen Siddique, "Evet, söylentiler dolaşıyor. Bölgede bulunuyoruz, durumu izliyoruz ve çalışmaların tekrarlanması söz konusu değil" dedi.



"Herhangi bir tekrarı önlemek için harekete geçeceğiz," diye yineledi.



Unficyp sözcüsü, bilgilerin New York'a iletildiğini ve Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs saatiyle 22:00'de gerçekleştirilecek kapalı oturumda gelişmeleri görüşeceğini söyledi.



Toplantı Orta Doğu ve Suriye konusunda bir istişare toplantısı olarak planlanmıştı, ancak Pyla'daki gelişmeler gündeme eklendi.



Haber, Cuma günü kuzeyden gelen 'polis' güçleriyle yaşanan bir arbedenin ardından üç BM barış gücü askerinin hafif yaralandığı ve geniş çapta kınanan bir olayın ardından geldi.



Kıbrıs Türk medyası ise bölgenin kuzeyden gelen polisler tarafından korunduğunu ve çalışmalar sırasında BM personeli ve araçlarının inşaat bölgesine hiçbir şekilde girmesine izin verilmediğini iddia etti.



Bu arada, Pazartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarının Ankara'da Pile konusunu ele almalarının beklendiği bildirildi.



Rum Hükümet sözcüsü Konstantinos Letymbiotis Perşembe günü, kuzeydeki 'dışişleri bakanlığının' şu anda halka kapalı olan yolda "iyileştirmeler" yapılacağını duyurmasının ardından, yolun inşa edilmesi hamlesini kınadı.



Letymbiotis, kuzeydeki yetkililerin "bölgeye yasadışı bir giriş planlayarak ölü bölge içinde yeni yerleşimler yaratmaya çalıştığını" söyledi ve yolun Arsos'u/Yiğitleri'i "gelişmiş yasadışı bir askeri karakola" bağlayacağını ekledi.



"Bu, statükoyu ciddi şekilde ihlal etmeye yönelik bir girişimdir" dedi ve Kıbrıs hükümetinin planların hayata geçmesini engellemek için çalıştığını sözlerine ekledi.



Kuzeydeki 'dışişleri bakanlığı' tarafından daha önce yapılan açıklamalarda yolun inşası, Pile'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin ulaşımını kolaylaştıracak insani bir proje olarak sunulmuş ve Kıbrıslı Rumların ara bölgedeki benzer faaliyetleri sıralanmıştı.



BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique Pazar günü yaptığı açıklamada, Cuma günü barış gücü askerlerinin Kıbrıs Türk polisi tarafından saldırıya uğramasına rağmen, BM güçlerinin tartışmalı yolla ilgili çalışmaları engellemek için hazır olduğunu söyledi.



Olay, İngiliz Yüksek Komisyonu, Fransız Büyükelçiliği, ABD Büyükelçiliği ve Yunanistan'daki Ermeni Büyükelçiliği de dahil olmak üzere yerel ve uluslararası alanda kınamalara yol açtı.



Rusya, Güvenlik Konseyi'nin bugüne kadar olayı ele almayan tek daimi üyesidir.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıyı kınayan bir açıklama yayınlayarak "BM barış gücü askerlerinin güvenliğine yönelik tehditlerin ve BM mülküne verilen zararın kabul edilemez olduğunu ve uluslararası hukuk kapsamında ciddi suç teşkil edebileceğini" söyledi.