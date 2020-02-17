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Unfıcyp Raporunun Perde Gerisi…Rusya’nın Tavrı

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Unfıcyp Raporunun Perde Gerisi…Rusya’nın Tavrı
Unfıcyp Raporunun Perde Gerisi…Rusya’nın Tavrı

BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporun onaylanmasından önceki “perde gerisi” Rum basınında yer aldı. 

Politis gazetesi “Rusya’nın Tutumunun Nitel Değişikliği ve Hükümete Yönelik Mesajlar-Raporun Sırları” başlıklı haberinde, nihayetinde altı ay daha UNFICYP görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporun onaylanmasıyla sonuçlanan Güvenlik Konseyi’ndeki sürece ve perde gerisindeki faaliyetlere yer verdi. 

Perde gerisindeki faaliyetlerin, nihai rapor taslağında değişikliklere neden olduğunu da anımsatan gazete, Güney Kıbrıs’ın New York’taki Daimi Temsilcisi Andreas Mavroyannis ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Birleşik Krallık ve Çin’deki mevkidaşlarıyla temasları neticesinde, rapor taslağında kötü ifadelerin yer almadığını ancak bunun yolun sonu olmadığını da belirtti. 

Yaklaşık beş ay içerisinde bir sonraki rapor (UNFICYP’in görev süresinin uzatılması) için diplomatik sürecin başlayacağını belirten gazete, bazı hamlelerin  vaktinde yapılmaması halinde ise durumunn yine zor olabileceğinden söz etti. 

Haber içerisinde Rusya’nın tutumundan da söz eden gazete Rusya’nın Güney Kıbrıs’a karşı tavrının ilkelere dayalı tezler olduğunu anımsatırken, son dönemde ise bu tutumun, geçmişte var olan istikrarlı destekten ihtiyatlı desteğe geçtiğinin söylenebileceğini, bu olgunun  da, Rum Yönetimi’nin işbirliği anlaşmalarıyla ABD’ye yönelmesinin ardından gözlemlendiğini  yazdı.

Gazete Rusya’nın, Rum Yönetimi’nin faaliyetlerini gözlemlendiğini ayrıca (Rum Yönetimi’ne yönelik) desteğin ise; ABD’ye ve Rusya’ya ilişkin  Rum Yönetimi’nin faaliyetlerine veya eksikliklerine bağlı olacağı mesajını da vermek istediğini belirtti. 

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