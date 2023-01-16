UNFICYP raporuyla ilgili istişareler başlıyor

Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporun benimsenmesi ışığında New York’taki BM binasında başlayacak on günlük yoğun istişarelerin kritik olduğu belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, UNFICYP raporunun onaylanması ışığındaki istişarelerin başlayacağı yönündeki habere yer verdi.

BM’deki istişarelerin, Güney Kıbrıs’ın gerek BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa ilişkin iyi niyet misyonu raporu, gerekse UNFICYP raporuyla ilgili yoğun şikayetleri arasında yapılacağını yazan gazete, Rum Hükümeti’nin, geçmişin aksine, bu kez, tutumu ve Kıbrıs sorunundaki gelişmelere yaklaşımına bağlı olarak BM gidişatına yönelik hoşnutsuzluğunu belli etmeyi tercih ettiğini belirtti.

Gazete, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in ardından yakın çalışma arkadaşı Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu’nun da Rum Yönetimi’nin hoşnutsuzluğunu dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, Dimitriu, BM Genel Sekreteri raporlarının, eşit mesafe politikasını koruduğu ve BM Genel Sekreteri temsilcilerinin öznel ve nesnel olmayan görüşlerini içermesi nedeniyle kendilerini memnun etmediğini ifade etti.

Dimitriu, Rum Yönetiminin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun söylemleriyle eşit tutulmasını kabul etmediğini savundu.

Dimitriu açıklamasında ayrıca “objektif ve doğru bir raporun, tüm tarafları iki kesimli iki toplumlu federasyondan başka bir şey olmayan üzerinde anlaşmaya varılan çözüm çerçevesine bağlı kalınması yönünde çağrı yapması gerekirdi” şeklinde konuştu.

Dimitriu, Rum Yönetimi’nin gerekli adımları da attığını söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Şefi Colin Stewart’ın, 17 Ocak’ta Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmesinin beklendiğini yazan gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in UNFICYP ile ilgili raporunun geçen hafta resmi belge olarak dolaşmaya başladığını da anımsattı.

Alithia gazetesi ilgili haberi “UNFICYP ile ilgili Güvenlik Konseyi Kararı Ocak Sonunda” başlığıyla aktarırken, Dışişleri Bakanı Basın Sözcüsü Dimitriu’nun açıklamalarına da yer verdi.

Haravgi gazetesi haberi “BM Genel Sekreteri’nin Tuttuğu Eşit Mesafe Tatmin Edici Değil” şeklinde verirken Politis gazetesi ise “Değişiklikler İçin Perde Gerisi Temaslar” başlığını kullandı.