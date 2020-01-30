UNFİCYP’in görev süresi uzatıldı

UNFİCYP’in görev süresinin uzatılması onaylandı. Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından hiçbir öneri yapılmadı.
Güney Lefkoşa’da, New York’taki BM merkezinde ve Güvenlik Konseyi beş daim üyesi ülkenin başkentinde diplomatik düzeyde yoğun çalışmalar yapıldı.
Pazartesi günü, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile Britanyalı meslektaşı Dominic Raap arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirilerek karar konusu geniş bir şekilde tartışıldı.
New York’taki diplomatik kaynaklara göre, yoğun siyasi ve diplomatik girişimlerin ardından, karar metninde büyük ölçüde iyileşmeler yapıldı.
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