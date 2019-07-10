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“UNHCR’nin siyasi sığınma konusundaki uyarıları”

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BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR), mültecilerin entegrasyonuna ilişkin ulusal bir planının belirlenmesi gerekliliğinden bahsettiği belirtildi.
“UNHCR’nin siyasi sığınma konusundaki uyarıları”

Politis gazetesi “Mülteci Akınındaki Artış Siyasi Sığınma Sisteminin Kusurlarını Ortaya Koyuyor - Mülteci Konusunda Beş Kara Delik” başlığıyla,  Güney Kıbrıs’taki mülteci sorunlarını ve siyasi sığınma başvurularını irdelediği  haberlerine bugün bir yenisini daha ekledi. 

Gazete,  uluslararası koruma talep ederek Güney Kıbrıs’a başvuran kişilerin siyasi kabulleri ve misafir edilmeleri konularının yeniden ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Hükümetin, son dönemlerde, mülteci-göçmenlik politikasında, doğru gidişata yönelik yapmış olduğu hamlelerinin, siyasi sığınma başvurularının adil, etkili ve hızlı  incelenmesi sisteminin uygulanması açısından yeterli olmadığını yazan gazete, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) ise, ülkeyi hazırlıksız bulan ve hükümetin Avrupa’dan SOS istemesine neden olan  mülteci akını artışının göğüslenmesine çözüm getirecek bütünlüklü bir yaklaşımın gerekliliğinden söz ettiğini belirtti.

Habere göre UNHCR Kıbrıs Ofisi, ayrıca mültecilerin entegrasyonu için de yeni bir ulusal  planın belirlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

UNHCR bilgilendirme yetkilisi Emilia Strovolidu yaptığı açıklamada, son iki yılda, Köfünye’deki (Geçitkale) merkezin aşırı dolmasına bağlı olarak şehirlerde yaşayan siyasi sığınma başvuru sahiplerinin büyük çoğunluğunun yaşam koşullarının kötüleştiğine dair  gözlemde bulunduklarını ifade etti.  

Güney Kıbrıs yasalarının, başvuru yapan kişilerin, başvuruda bulunur bulunmaz  derhal iskan edilmesi ve toplumsal dayanışmayı öngördüğünü ifade eden Strovilidu ancak mevcut sistemin bu temel hakların yerine getirilmesine olanak sağlamadığını belirtti.

Strovilidu, siyasi sığınma başvuru sahiplerinin çoğunun, evsiz olduğunu veya evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Stroviliu açıklamasında siyasi sığınma başvuru sahiplerinin istihdamları konusunda ise işverenlerin takip etmesi gereken süreçler ve bürokrasinin bu kişilerin işe alınmasını imkansıza kadar zor hale getirdiğini belirtti.

Gazete Güney Kıbrıs’taki siyasi sığınma sisteminin deliklerini şu şekilde sıraladı:

“1. 330 kapasiteli olan Köfünye’deki  merkezin aşırı dolu olması; 2. siyasi sığınma başvurusu sahiplerine verilen ödeneğin düşük olması; 3. işverenlerin takip etmesi gereken bürokrasi ve prosedürler; 4. siyasi sığınma başvurularının, incelenmesi için 3-5 yıl gerekmesi; 5. göçmenlerin ve refakatçisi olmayan çocukların topluma entegrasyonuna ilişkin bütünlüklü planın olmaması.”

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