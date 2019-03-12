UNICEF: 2018 Suriye’de çocuklar için en ölümcül yıl oldu

UNICEF’in raporuna göre Suriye’deki çatışmalarda 2018 yılında en az bin 106 çocuk yaşamını yitirdi. Savaşın başlamasından bu yana en çok çocuk ölümünün geçen yıl yaşandığını açıklayan UNICEF, ölümlerin çoğuna mayınların yol açtığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Suriye’de savaşın başladığı 2011 yılından bu yana en çok çocuk ölümünün geçen yıl yaşandığını bildirdi.

UNICEF’in raporuna göre 2018 yılında ülkedeki çatışmalarda en az bin 106 çocuk yaşamını yitirdi. UNICEF bu sayının kurum tarafından teyit edilebilen vakaları işaret ettiğini, gerçek sayınınsa bunun çok daha üzerinde olabileceğini açıkladı.

Çocuk ölümlerine yüzde 39 ile en çok mayınların yol açtığı belirtilirken, ikinci ölüm nedeni ise eğitim ve sağlık kurumlarına düzenlenen saldırılar oldu.

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore yaptığı açıklamada Suriye’deki çatışmalarda sona yaklaşıldığı algısının gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek “Ülkenin farklı bölgelerindeki çocuklar sekiz yıllık çatışmanın herhangi bir zamanında oldukları kadar tehlike altındalar” dedi.

UNICEF’in verilerine göre ocak ayından beri IŞİD’in elindeki son yerleşim yeri olan Bağuz’dan ülkenin kuzeydoğusundaki El Hol sığınmacı kampına ulaşmaya çalışırken yolda yaşamını yitirenler arasında 60 çocuk bulunuyor.

BM’ye göre El Hol kampında kalan 65 bin kişi içinde ailelerinden ayrılmış 240 yalnız çocuk da bulunuyor.

UNICEF “çatışmalarda yer alan tüm taraflara” aileleri hangi taraftan olursa olsun çocukların korunmasına öncelik verme çağrısında bulundu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi geçen aralık ayında yaptığı açıklamada 2018’de ülkedeki çatışmalarda ölenlerin sayısının 20 bin olduğunu açıklamıştı.

Suriye’de savaşın başından beri 500 bin kişinin çatışmalarda öldüğü tahmin ediliyor. BM verilerine göre 2011 yılından beri 5,6 milyon kişi ülkeyi terk etti, 6,6 milyon kişi ise evini kaybetti ve ülke içinde yer değiştirdi.