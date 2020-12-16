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UNICEF: 2,3 Milyon Çocuğa Yardım Erişimi Kesildi

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 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Etiyopya'da çatışmaların sürdüğü Tigray eyaletinde kasım ayının başından beri 2,3 milyon çocuğa insani yardım erişiminin kesildiğini bildirdi. 
UNICEF: 2,3 Milyon Çocuğa Yardım Erişimi Kesildi

 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Etiyopya'da çatışmaların sürdüğü Tigray eyaletinde kasım ayının başından beri 2,3 milyon çocuğa insani yardım erişiminin kesildiğini bildirdi. 

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Tigray'da çatışmalar nedeniyle yardıma muhtaç milyonlarca çocuğa erişimin olmadığına işaret edildi.

Tigray eyaletinde kasım ayının başından bu yana 2,3 milyon çocuğa insani yardım erişiminin kesildiği belirtilen açıklamada, insani yardımlar için acil sürdürülebilir ve koşulsuz erişim çağrısı yapıldı. 

Açıklamada ayrıca, yetkililere güvenli yerler arayan sivillerin hareketini kısıtlamamaları istendi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, "Çocuklara erişim ne kadar gecikirse durumlarının da o kadar kötüye gideceğinden son derece endişeliyiz. Birçoğu mülteci olan ve ülke içinde yerlerinden edilen bu çocukları korumak ve onlara insani yardım sağlamak öncelik olmalı." değerlendirmesinde bulundu. 

Yüz binlerce kişinin çatışmalar nedeniyle yerinden olduğu bölgede, BM ve çok sayıda sivil toplum örgütü, geniş çaplı insani yardım çalışması için Addis Ababa hükümetinden izin bekliyor. 

Etiyopya ulusal ordusunun, eyaleti yöneten isyancı TPLF saldırılarının hemen akabinde 4 Kasım'da başlattığı askeri operasyonda, binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 50 bine yakın kişinin Sudan'a sığındığı belirtiliyor.

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