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UNICEF 85 ülkeye Covid-19 aşısı tedariki için AstraZeneca ile anlaştı

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UNICEF'ten yapılan açıklamaya göre, Örgüt ve AstraZeneca arasında Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı programı COVAX adına Covid-19 aşısı tedariki için anlaşmaya varıldı.
UNICEF 85 ülkeye Covid-19 aşısı tedariki için AstraZeneca ile anlaştı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF),85 ülkeye 170 milyon doz yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı sağlamak için AstraZeneca ile anlaşma imzaladı.

UNICEF'ten yapılan açıklamaya göre, Örgüt ve AstraZeneca arasında Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı programı COVAX adına Covid-19 aşısı tedariki için anlaşmaya varıldı.

 

İmzalanan anlaşma kapsamında UNICEF, AstaZeneca'dan 85 ülke için 170 milyon doz aşı tedarik edecek.

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