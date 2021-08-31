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UNICEF: Afganistan şu an çocuk olmak için dünyadaki en kötü yerlerden biri

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UNICEF Afganistan Temsilcisi Herve De Lys, Afganistan'da yaklaşık 10 milyon çocuğun yardıma muhtaç olduğunu söyleyerek "Afganistan şu an çocuk olmak için dünyadaki en kötü yerlerden biri" dedi.
UNICEF: Afganistan şu an çocuk olmak için dünyadaki en kötü yerlerden biri

UNICEF Afganistan Temsilcisi Herve De Lys, Afganistan'da yaklaşık 10 milyon çocuğun yardıma muhtaç olduğunu söyleyerek "Afganistan şu an çocuk olmak için dünyadaki en kötü yerlerden biri" dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Afganistan Temsilcisi Herve De Lys, Afganistan'ın başkenti Kabil'den video konferans ile katıldığı basın toplantısında ülkede yaşanan krizde en fazla bedeli çocukların ödediğini söyledi.

Çocukların silahlı gruplarca kullanıldığı yönünde haberler aldıklarını ifade eden De Lys, sadece bu yıl 550 çocuğun çatışmalarda öldüğü 1400'den fazla çocuğun ise yaralandığını açıkladı.

De Lys, çocuklara onları ömür boyu felç bırakacak çocuk felci ya da hayat kurtaran diğer aşıların yaptırılmadığını söyledi.

Hava saldırılarında 7 çocuk hayatını kaybetti

Çoğu çocuğun yetersiz beslenmeye maruz kaldığını anlatan De Lys, "Afganistan şu an çocuk olmak için dünyadaki en kötü yerlerden biri" dedi.

De Lys, AA muhabirinin UNICEF'in dün ABD'nin Kabil'de DEAŞ-Horasan örgütünü hedef alan hava saldırılarında 7 çocuğun öldüğü yönündeki haberleri doğrulayıp doğrulayamayacağına ilişkin sorusuna ise "7 çocuğun öldüğünü anlıyoruz" yanıtını verdi.

Kız çocuklarının eğitiminin kesintiye uğrayıp uğramadığına ilişkin ise De Lys, Taliban ile görüştüklerini ve şu ana kadar kız çocuklarının okula gitmesinin engelleneceğine dair bir emare görmediklerini söyledi.

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