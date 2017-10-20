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UNICEF: Arakanlı çocuklar dünyada cehennemi yaşıyor

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UNICEF: Arakanlı çocuklar dünyada cehennemi yaşıyor
UNICEF, yayımladığı raporda Bangladeş'e kaçan 600 bin Arakanlı Müslüman'ın yarısından fazlasının çocuk olduğuna dikkat çekti. Bir UNICEF yetkilisi, çocukların "dünyadaki cehennemi" yaşadıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) pazartesi günü Cenevre'de başlayacak Rohingya Müslümanlarına yardım konferansı öncesi yayımladığı raporla, dünya genelindeki hükümetlere seslendi. 

UNICEF, Myanmar'ın Arakan bölgesindeki şiddetten Bangladeş'e kaçan yaklaşık 600 bin Müslüman'ın yüzde 58'inin çocuk olduğuna dikkat çekerek, bu çocukların "dünyada cehennemi yaşadıklarını" vurguladı.

Pazartesi günü Rohingya mültecileri için düzenlenecek bağış konferansı öncesi, Bangladeş'teki Arakanlıların durumuna dikkat çekmek isteyen UNICEF, bu amaçla raporunda mevcut durumu aktardı.

Her beş çocuktan biri aç”

Raporu kaleme alan UNICEF uzmanlarından Simon Ingram, ziyaret ettiği Bangladeş'teki mülteci kamplarında, her beş çocuktan birinin akut beslenme yetersizliği yaşadığını aktardı. Cenevre'deki basın toplantısında konuşan Ingram, çocukların yaşadıkları ortamı "dünyadaki cehennem" gibi görmelerinin şaşırtıcı olmayacağını söyledi.

UNICEF İcra Kurulu Direktörü Anthony Lake de rapora dair açıklamasında, "Birçok Rohingyalı çocuk mülteci, bir çocuğun asla görmemesi gereken şiddete tanık oldu" dedi.

Raporda, yardım örgütleri ve Bangladeş'teki yetkililerin tüm çabalarına karşın tıka basa dolu mülteci kamplarında temiz su, tuvalet, gıda ve tıbbi malzemenin çocuk ve hamile kadınlar için yeterli olmadığı belirtildi. Rohingyalara uygulanan şiddet belgelendi

“Çocukların psikolojik desteğe ihtiyacı var”

Travma etkisinde olan çocukların psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu bildirilen raporda, çocukların aynı zamanda manipülasyon, istismar ve insan tacirleri tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları uyarısında bulunuldu.

Myanmar'da Budistlerle Müslümanlar arasındaki gerilim uzun yıllardır devam ediyor. Arakan Müslümanları, ülkeye gelen kaçak göçmenler olarak sayılıp, "vatansız" kabul ediliyorlar. İlk kez 2012 yılında Arakan Müslümanları içindeki bir ayrılıkçı grupla Myanmar ordusu arasında çatışmalar çıktı. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarda, 120 binden fazla kişi Bangladeş'e kaçmak zorunda kaldı.

Son olarak 25 Ağustos'ta Arakan'da faaliyet gösteren Müslüman ayrılıkçıların kurduğu Rohinya Kurtuluş Ordusu'nun polis karakoluna saldırı düzenlemesi sonucu yeniden çatışmalar şiddetlenmişti. Myanmar ordusunun o dönemden bu yana düzenlediği operasyonlarda çok sayıda insan hayatını kaybederken; BM ve ABD, Myanmar hükümetini bölgede etnik temizlik yapmakla suçlamıştı.

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