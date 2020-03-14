  • BIST 95.605
  • Altın 311,554
  • Dolar 6,3098
  • Euro 7,0130
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

UNICEF: İnsanların yüzde 40’ı elini yıkayacak imkana sahip değil

» »
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde insanların yalnızca yüzde 60’ının temel el yıkama imkanlarına sahip olduğunu açıkladı.
UNICEF: İnsanların yüzde 40’ı elini yıkayacak imkana sahip değil

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde insanların yalnızca yüzde 60’ının temel el yıkama imkanlarına sahip olduğunu açıkladı.

UNICEF’e göre 3 milyar insanın evinde ellerini su ve sabunla yıkayabileceği bir lavabo bulunmuyor.

Lavabo ve sabuna erişimi olmayanların en az gelişmiş ülkelerdeki oranı ise yüzde 75’e çıkıyor.

UNICEF’e göre dünya genelinde okulların yüzde 47’sinde çocukların ellerini yıkayabileceği bir lavabo yok. Bu durum da 900 milyon çocuğu etkiliyor.

Sağlık merkezlerinin yüzde 16’sında da tuvalet ve lavabo bulunmuyor.

UNICEF, koronavirüs salgınından etkilenme riski en yüksek olan gruplar arasında, yoksul ülkelerin büyük şehirlerindeki gecekondularda, hijyen imkanlarına erişimleri olmayanların bulunduğunu açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan'da koronavirüsten ikinci ölüm14 Mart 2020 Cumartesi 12:28
  • Avrupa'da Koronavirüs Tehdidi Büyüyor14 Mart 2020 Cumartesi 12:05
  • İspanya'da 376 Bin Kişinin Yaşadığı Bölge Koronavirüsten Karantinaya Alındı14 Mart 2020 Cumartesi 11:21
  • Çin’de korona virüsünden ölü sayısı 3 bin 193’e yükseldi14 Mart 2020 Cumartesi 11:02
  • Koronavirüsü Vuhan'a ABD ordusu getirdi iddiaları' üzerine, Çin'in Washington Büyükelçisi ABD Dışişlerine çağrıldı14 Mart 2020 Cumartesi 10:47
  • Trump, ABD'lilere 'ücretsiz koronavirüs testi' imkanı sağlayan yasa tasarısına destek verdi14 Mart 2020 Cumartesi 10:42
  • İdlibli Ahmad: Biz ölümle yaşamaya alıştık, korona umurumuzda değil14 Mart 2020 Cumartesi 10:39
  • Koronavirüsün yayılma hızı neden önemli?13 Mart 2020 Cuma 23:41
  • Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi13 Mart 2020 Cuma 19:39
  • İstanbul Ekonomi Araştırma: 'Koronavirüs aşısı bulunsaydı yaptırmazdım' diyenlerin oranı yüzde 44.213 Mart 2020 Cuma 18:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti