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UNICEF: Nijerya'da geçen yıl 22 bin çocuk AIDS'e yakalandı

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da geçen yıl 22 bin çocuğun Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastalığına yakalandığını açıkladı.
UNICEF: Nijerya'da geçen yıl 22 bin çocuk AIDS'e yakalandı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), "1 Aralık Dünya AIDS Günü" dolaysıyla yayımladığı raporda, Nijerya'da 2019'da 0 ile 14 yaş arasındaki 22 bin çocuğun Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromuna (AIDS) yakalandığı bilgisini paylaştı.

Ülkede şimdiye kadar 150 bin çocuğun HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) virüsü taşıdığının tespit edildiği kaydedilen raporda, bu sayının endişe verici boyutta olduğu ifade edildi.

Raporda, dünyada geçen yıl 110 bin çocuğun AIDS'ten yaşamını yitirdiği ve bunların 13 bininin Nijerya'da olduğu aktarıldı.

Nijerya'da AIDS'e karşı çocukları korumaya yönelik çabaların ve tedavinin yetersiz olduğu işaret edilen raporda, "HIV/AIDS ile on yıllardır süren mücadelede yaşanan bazı ilerlemelere rağmen özellikle çocuklarda durum gittikçe kötüleşiyor." ifadesine yer verildi.

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