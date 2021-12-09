  • BIST 2.047,69
  • Altın 780.76925
  • Dolar 13.7401
  • Euro 15.5656
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

UNICEF: Pandemi tarihimizdeki en ağır kriz

» »
UNICEF tarihinde gördüğü en kötü krizin koronavirüs pandemisi olduğunu açıkladı. Örgütün hazırladığı rapora göre pandemi sebebiyle, dünya çapında 100 milyon çocuk daha yoksulluğa sürüklenmiş durumda.
UNICEF: Pandemi tarihimizdeki en ağır kriz

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisinin, örgütün 75 yıllık tarihinde yaşadığı en kötü kriz olduğu ve salgının on yıllardır yoksulluk, eğitime  erişim, beslenme ve psikolojik refah gibi kilit konularda kaydettiği ilerlemeyi baltaladığı belirtildi.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, koronavirüsün geniş bir alana yayılan etkisinin giderek derinleştiğini kaydederek, bunun yoksulluğu ve eşitsizliği artırdığını ve çocukların haklarını tehdit ettiğini söyledi.

"Açlık çeken, okula gidemeyen, istismara uğrayan, yoksulluk içinde yaşayan ve evliliğe zorlanan çocuk sayısı artarken, sağlık hizmetleri, aşı, yeterli gıda ve temel hizmetlere erişimi olan çocuk sayısı azalıyor" diyen Fore, "ileriye bakmamız gereken bir yılda geriye gidiyoruz" söyleminde bulundu.

Fore birçok alanda pandemi döneminde yaşanan gerilemenin, yeniden eski seviyesine dönmesinin ise en iyimser tahminle 7-8 yıl alabileceğini ifade etti.

Fore ayrıca açıklamasında, "Pandemide çatışmalar büyüdü ve iklim değişikliği daha da kötüleşti, çocukları önceleyen bir yaklaşım daha önce hiç bu kadar önemli olmamıştı" diyerek, "Bir yol ayrımındayız. Hükümetler, bağışçılar ve diğer kuruluşlarla önümüzdeki 75 yıl için ortak yolumuzu çizmeye başlarken, yatırımlar konusunda çocukları ilk sırada, kesintilerde ise son sırada tutmalıyız. Geleceğimizin umudu şimdiki zamanda yarattığımız önceliklerde yatıyor" ifadesini kullandı.

"100 milyon çocuk daha yoksulluğa sürüklendi"

Rapora göre salgın nedeniyle ek olarak 100 milyon çocuğun daha çok boyutlu olarak yoksulluk yaşadığı tahmin ediliyor. Bu rakamın 2019 yılına oranla yüzde 10'luk bir artışa işaret ettiği vurgulanırken, pandemiden önce 1 milyar çocuğun beslenme, barınma, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimi olmadığı belirtiliyor.

Raporda ayrıca, 2020 yılında 23 milyon çocuğun gerekli aşıları olamadığı, bu rakamın 2019 yılına göre 4 milyondan fazla bir artışa tekabül ettiği ve bunun son 11 yılda kaydedilen en yüksek sayı olduğu belirtiliyor.

Kapanma dönemlerinde zaman zaman 1,6 milyar çocuğunokula  gidemediğini belirten UNICEF, geçen yıl yüz yüze derslerin yüzde 80 iptal edildiğini kaydetti.

Rapordaki tahmini rakamlara göre geöen sene 160 milyon küçük yaşta çocuk çalışmak zorunda kaldı. Bu rakam son 4 yılda 8,4 milyonluk artışa işaret ediyor. UNICEF'e göre 2022 sonuna kadar 9 milyon küçük yaşta çocuk daha çalışmak zorunda kalabilir. 2030 yılına kadar da on milyon kız çocuğunun daha erken yaşta evlenmek durumunda kalabileceği belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahve ağız kokusu yapar mı?01 Aralık 2021 Çarşamba 23:40
  • Eti: Negro bisküvimizin adını Nero olarak değiştiriyoruz01 Aralık 2021 Çarşamba 14:30
  • Derin sırt dekolteli elbisesiyle sahneye çıkan Avşar için 200 şişe şampanya açıldı..01 Aralık 2021 Çarşamba 12:14
  • Karın kaslarını sergileyen Elliot Page, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu29 Kasım 2021 Pazartesi 17:59
  • NASA’dan kritik uyarı: Atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya’ya yaklaşıyor29 Kasım 2021 Pazartesi 16:06
  • Bilimsel araştırma ortaya koydu: Tüm kedilerde psikopatlık var28 Kasım 2021 Pazar 22:28
  • Dünya Sağlık Örgütü’nün iki Antik Yunan harfini atlayıp Omicron’u seçmesi tartışma yarattı28 Kasım 2021 Pazar 17:40
  • "Bilmediğiniz bambaşka bir Hazar var"28 Kasım 2021 Pazar 13:31
  • Balinanın kusmuğundan yapılan kokunun kilosu 16 bin lira26 Kasım 2021 Cuma 21:40
  • Madonna’dan Meme Ucu Nedeniyle Fotoğraflarını Kaldıran Instagram’a Tepki26 Kasım 2021 Cuma 20:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti