  • BIST 2.038,16
  • Altın 805.29210
  • Dolar 13.6214
  • Euro 15.4806
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

UNICEF Somalili Çocuklar İçin Acil Yardım Çağrısı Yaptı

» »
UNICEF Somalili Çocuklar İçin Acil Yardım Çağrısı Yaptı
UNICEF Somalili Çocuklar İçin Acil Yardım Çağrısı Yaptı

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, kuraklık nedeniyle 4 milyondan fazla kişinin acil yardıma muhtaç kaldığı ülkede yardım çalışmalarının hızlandırılmaması halinde insani durumun daha da kötüleşebileceği belirtildi.

Açıklamada, 1,4 milyon çocuktan dörtte birinin bu yıl şiddetli kötü beslenme sorunuyla karşılaşacağı ifade edildi.

Uluslararası topluma insani yardım çabalarının artırılması çağrısında bulunulan açıklamada, mart sonuna 100 bin kullanıma hazır iyileştirici gıda paketinin alınması için 7 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

UNICEF Temsilcisi Angela Kearney, bu çapta görülen insani krizlerin orantısız şekilde çocukları etkilediğine işaret ederek, "Bu yıl gördüğümüz rakamlar hayli yüksek. Acil önlemler alınmazsa binlerce çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Afrika'nın doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgasının yaklaşık 13 milyon kişiyi şiddetli açlığa mahkum ettiğini açıklamıştı.

Son 2 ayda 700 bin çiftlik hayvanının telef olduğu belirtilen Somali'de, 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Netflix Dizisinin Yıldızı, Çocuğun Cinsel İstismarı Suçlamalarını Kabul Etti11 Şubat 2022 Cuma 22:49
  • Snoop Dogg’a cinsel saldırı davası11 Şubat 2022 Cuma 22:03
  • Adidas yeni sütyen serisini 25 çıplak memeyle tanıttı: Her şekil ve büyüklük için konfor11 Şubat 2022 Cuma 21:14
  • Elon Musk’ın yazışmaları ortaya çıktı: Oğlu kollarında ölmüş11 Şubat 2022 Cuma 20:31
  • Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı 18 Şubat’ta Açılıyor11 Şubat 2022 Cuma 17:28
  • Erbaş'tan 'kripto para' açıklaması: Şu an itibariyle...11 Şubat 2022 Cuma 10:47
  • Aylar önce kaybolan kedilerini futbol maçında sahaya girince buldular10 Şubat 2022 Perşembe 20:34
  • Berlin Film Festivali korona gölgesinde başlıyor10 Şubat 2022 Perşembe 09:59
  • Her Sene 3 Milyon Kişi Sigaradan Hayatını Kaybediyor10 Şubat 2022 Perşembe 01:42
  • Büyüme Ve Gelişme Döneminde Doğru Bilinen Yanlışlar10 Şubat 2022 Perşembe 00:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti