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UNICEF: Ukrayna’da 4,8 milyon çocuk yerinden edildi

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Fontaine, Mariupol ve Herson gibi, çocukların ve ailelerinin haftalarca su, elektrik gibi hizmetlerinden, düzenli gıda ve tıbbi bakımdan yoksun kaldıkları şehirlerde durum daha da kötü.
UNICEF: Ukrayna’da 4,8 milyon çocuk yerinden edildi

UNICEF Acil Durum Programları Direktörü Fontaine, Mariupol ve Herson gibi, çocukların ve ailelerinin haftalarca su, elektrik gibi hizmetlerinden, düzenli gıda ve tıbbi bakımdan yoksun kaldıkları şehirlerde durum daha da kötü. Evlerine ve yer altına sığınıyorlar, bombaların ve şiddetin durmasını bekliyorlar.

Dün itibariyle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), 142 çocuğun öldüğünü ve 229 çocuğun yaralandığını doğruladı. Bu sayıların muhtemelen çok daha yüksek olduğunu ve bunların çoğunun çapraz ateş veya nüfuslu bölgelerde patlayıcı silah kullanımından kaynaklandığını biliyoruz dedi.

6 HAFTADA ÇOCUKLARIN ÜÇTE İKİSİ YERİNDEN OLDU

Fontaine, sadece 6 haftada ülkedeki çocukların üçte ikisinin yaşadıkları evi, sokağı ya da şehri terk etmek zorunda kaldığını belirterek, “Sadece altı hafta içinde, Ukraynalı çocukların yaklaşık üçte ikisi yerinden edildi. Her şeyi geride bırakmak zorunda kaldılar. Evlerini, okullarını ve çoğu zaman aile üyelerini de. Ebeveynlerin çocuklarını güvenli bir yere götürmek için attıkları umutsuz adımların hikayelerini duydum. Bu tür refakatsiz çocuklar, şiddet, istismar, sömürü ve insan ticareti açısından çok daha yüksek risk altındadır. Kadınlar da benzer risklerle karşı karşıyadır. Cinsel şiddet ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin diğer biçimleriyle ilgili artan raporlardan son derece endişeliyiz” diye konuştu.

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