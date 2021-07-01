Unicredit: 2021'de Doğu Avrupa'da en hızlı Türkiye büyüyecek

Türkiye’nin 2021 yılında yüzde 7,5 büyeyerek Doğu ve Orta Avrupa’da en hızlı büyüyen ülke olmasını beklediklerini söylendi.

Aralarında Gökçe Çelik’in de bulunduğu Unicredit ekonomistleri, yayımladıkları bir araştırma raporunda Türkiye’nin 2021 yılında yüzde 7,5 büyeyerek Doğu ve Orta Avrupa’da en hızlı büyüyen ülke olmasını beklediklerini söyledi. Kurumun önceki tahmini Türkiye’nin 2021 yılında yüzde 4,7 büyüyeceği yönündeydi.

Finansal koşullar sıkı kalmaya devam ederse 2022 yılında büyümenin yüzde 3,5 civarına düşebileceğini belirten Unicredit ekonomistleri, Türkiye’nin 2020’nin ikinci yarısında salgın öncesi seviyelere dönmeyi başardığına da değindi.

Yakıt ve enerji hariç döngüsel enflasyonun Türkiye ve Rusya’da zirveye ulaştığını belirten ekonomistler Döviz geçirgenliğiyle beraber kurdaki değer kaybının etkisinin hala sürdüğünü belirtti.

2021’in dördüncü çeyreğine kadar faiz indirimi olmasını beklemeyen ekonomistler, son çeyrekte 250 baz puanlık bir indirimle faizlerin yüzde 16,5’e indirilmesini, 2022 yılında ise 300 baz puanlık bir indirimle yüzde 13,5’e çekilmesini bekliyor.

Azalan cari açığa rağmen TL’nin zayıflamaya devam edeceğini belirten ekonomistler, erken ve çok fazla yapılacak bir parasal gevşemenin Türkiye için en büyük risk faktörü olmaya devam ettiğini söyledi.