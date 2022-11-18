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Unilig Basketbol'da Bahçeşehir farklı galip: 63-27

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Unilig Basketbol'da Bahçeşehir farklı galip: 63-27
Unilig Basketbol'da Bahçeşehir farklı galip: 63-27

Basketbol Federasyonu-Üniversiteler Spor Federasyonu organizasyonu ÜNİLİG’de eleme maçları oynanıyor.

Güzelyurt Spor Salonu’nda yapılan karşılaşmada Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Avrupa Liderlik Üniversitesi karşısında 63-27’lik sonuçla galip geldi.

Bahçeşehir bir sonraki turda bu akşam oynanacak Lefke Avrupa Üniversitesi-ODTÜ Kuzey Kıbrıs karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Bu maçın mağlubu Girne Üniversitesi karşısında olacak.

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