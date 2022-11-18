Unilig Basketbol'da Bahçeşehir farklı galip: 63-27

Basketbol Federasyonu-Üniversiteler Spor Federasyonu organizasyonu ÜNİLİG’de eleme maçları oynanıyor.
Güzelyurt Spor Salonu’nda yapılan karşılaşmada Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Avrupa Liderlik Üniversitesi karşısında 63-27’lik sonuçla galip geldi.
Bahçeşehir bir sonraki turda bu akşam oynanacak Lefke Avrupa Üniversitesi-ODTÜ Kuzey Kıbrıs karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.
Bu maçın mağlubu Girne Üniversitesi karşısında olacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.