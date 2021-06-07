ÜNİLİG finali yarın

Üniversite Sporları Federasyonu ile Basketbol Federasyonu’nun ortak organizasyonu ÜNİLİG’de şampiyon yarın belli olacak.
4 takımın katılımı ile tek devreli lig usülüne oynanan ÜNİLİG finalinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi karşı karşıya gelecek.
NEU RA 25 Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.30’da başlayacak.
Bu arada, Rauf Denktaş Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi bugün saat 16.00’da Başaran Spor Salonu’nda üçüncülük mücadelesi verecek.
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