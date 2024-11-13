  • BIST 9151.15
  • Altın 2879.968
  • Dolar 34.3692
  • Euro 36.4984
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKTAMS Başkanı Bengihan’dan BRTK’da grev uyarısı

Unilig heyecanı başlıyor

» »
Kuzey Kıbrıs’ın üniversiteler arası spor heyecanı Musmer Unilig, 14 Kasım 2024 Perşembe günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda başlıyor.
Unilig heyecanı başlıyor

Turnuvanın ilk mücadelesi, güçlü takımlar RDÜ (Rauf Denktaş Üniversitesi) ve ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) arasında oynanacak.

Her yıl genç yeteneklerin sergilendiği ve üniversiteler arası rekabetin üst düzeyde yaşandığı Musmer Unilig, bu sene de geniş bir izleyici kitlesi tarafından merakla bekleniyor. Maçın başlangıç düdüğü 14 Kasım akşamı saat 19’da çalacak ve Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda basketbolseverler yeniden basketbol ile buluşacak.

Musmer Unilig’in açılış maçı RDÜ ve ODTÜ arasında oynanırken, turnuvada ikinci ve üçüncü maçların programı da duyuruldu. İlk maçın ardından gözler, Cumartesi günü gerçekleşecek UKÜ ve BAÜ karşılaşmasına çevrilecek.

 

İkinci Maç:

Tarih: 16 Kasım 2024, Cumartesi

Saat: 15:00

Yer: UKÜ Arena

Takımlar: UKÜ (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) vs. BAÜ (Bahçeşehir Üniversitesi)

Cumartesi günü UKÜ Arena’da karşı karşıya gelecek UKÜ ve BAÜ, taraftarlarına heyecan dolu anlar yaşatacak. Bu maç, her iki takımın Lige iddialı bir başlangıç yapması adına büyük önem taşıyor.

 

Üçüncü Maç:

Tarih: 18 Kasım 2024, Salı

Saat: 19:00

Yer: Mağusa, Lala Mustafa Paşa Spor Salonu

Takımlar: DAÜ (Doğu Akdeniz Üniversitesi) vs. YDÜ (Yakın Doğu Üniversitesi)

Salı günü ise Mağusa’da, DAÜ ve YDÜ arasındaki rekabet sahne alacak. Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'nda gerçekleşecek bu karşılaşmada, iki köklü üniversite takımı kozlarını paylaşacak. Bu mücadele, Musmer Unilig’in en çok merak edilen maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

 

Tribünlerde yoğun ilgi bekleniyor

Turnuvanın bu önemli maçları, hem üniversite öğrencileri hem de spor severler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Tribünlerde yoğun katılım beklenirken, Musmer Unilig’in dostane rekabeti artırması ve genç yetenekleri sporseverlerle buluşturması amaçlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basketbolda fikstürler 9 Kasım’da çekilecek30 Ekim 2024 Çarşamba 15:41
  • Basketbol'da ceza yağmuru...Final maçındaki olaylara ceza yağdı...28 Ekim 2024 Pazartesi 18:37
  • Şampiyon LGB’ne 2024-2025 Basketbol sezonunda forma sponsoru yine Ünimar25 Ekim 2024 Cuma 14:02
  • Basketbolda son 4 yıldır yapılmayan antrenör ve hakem seminerleri düzenlendi20 Ekim 2024 Pazar 14:10
  • Basketbol Federasyon'u YİM’e başvurdu16 Ekim 2024 Çarşamba 17:32
  • Basketbol Federasyonu Yüksek Mahkeme'de Dava dosyaladı!16 Ekim 2024 Çarşamba 08:58
  • Basketbol U16'ya Damdelen Petrol ile sponsorluk yenilendi16 Ekim 2024 Çarşamba 08:44
  • Basketbol'da Erkekler Ligi 8 takım11 Ekim 2024 Cuma 10:41
  • Adelante Construction, Akdeniz Spor Birliği’nin ana sponsoru oldu10 Ekim 2024 Perşembe 10:15
  • Futbolda alınan sonuçlar ve program06 Ekim 2024 Pazar 17:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti