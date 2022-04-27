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ÜNİLİG’de DAÜ – RDÜ finali

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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde organize edilen UNİLİG’de finale yükselen ekipler belli oldu
ÜNİLİG’de DAÜ – RDÜ finali

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde organize edilen UNİLİG’de finale yükselen ekipler belli oldu. Kalabalık seyirci kitlesi önünde oynanan final four mücadelesinde rakiplerini mağlup eden Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) finale yükselen ekipler oldular.

DAÜ, normal sezon liderini yendi

Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı Final Four’un ilk maçında YDÜ ile DAÜ karşı karşıya geldi. DAÜ, normal sezonda 10 maçının tamamını da kazanan ancak bu maçta önemli eksikleri bulunan rakibini 55-46 yenerek ilk finalist oldu. DAÜ’ye finali getiren periyotlar 13-14, 32-33, 39-44 ve 46-55 şeklinde geldi. Müsabakada YDÜ’den 19 sayı, 17 ribauntluk performansıyla Chijindu Ayomikun Omah ön plana çıkan isim olurken, DAÜ’den Sari Elias Ismail Aljoulani 18 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olarak maçı tamamladı.

RDÜ üstün götürdüğü maçta finale yükseldi

Gecenin diğer maçında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) finale yükselebilmek için mücadele etti. Rakibini 65-46 yenmeyi başaran RDÜ, finalde DAÜ’nün rakibi oldu. RDÜ 12-20, 21-32, 35-50 ve 46-65’lik periyotlarla finale yükseldi. RDÜ’de Fred Smith ile GAÜ’de Hamit Çeliktaşlılar 16’şar sayı ile maçın en skorer oyuncuları oldular.

Final karşılaşması 29 Nisan Cuma günü RA 25 Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanacak.

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