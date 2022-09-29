Ünimar Süpermarket Larnaka Gençler Birliği basketbol takımlarına forma sponsoru oldu

Ülkemizin en önemli süpermarketlerinden olan Ünimar Süpermarket spora katkı yapmaya devam ediyor. Ünimar Süpernarket Larnaka Gençler Birlği basketbol takımlarının forma sponsoru oldu. Sponsorluk tanıtımı kulübün resmi sosyal medya sayfasından duyuruldu. Forma tanıtımını Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basın Sözcüsü Erkut Yılmabaşar ile Ünimar Süpermarket Direktörü Murat Çetin birlikte yaptılar.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şöyle:

“2022-2023 sezonunda KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol liglerinde mücadele edecek olan Caesar Projects Larnaka Gençlerbirliği Basketbol takımlarımıza; ProLig Erkek A Takımımıza, U17 Genç Kadınlar takımımıza, U17 Genç Erkekler ve U13 kategorisindeki takımlarımıza Unimar Süpermarket ‘forma sponsoru’ oldu.

Sayın Murat Çetin’e Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’müze ve gençlere yaptığı destek ve katkı için teşekkür ederiz.”