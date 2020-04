Unite Cyprus Now, korona virüs salgınına karşı mücadelede Kıbrıs’ta bölünmeyi güçlendirecek önlemler almak yerine iki tarafın birlikte hareket ederek bu tehdide karşı mücadelede daha güçlü olabileceğine işaret etti.

Unite Cyprus Now yazılı açıklamasında, “Bu salgın sonrasında dünya artık eskisi gibi olmayacaktır. Kıbrıs’taki tüm insanların sağlığı, esenliği ve refahına; sürdürülebilir bir ülkeye öncelik verecek ortak bir gelecek kurmak yolunda Kıbrıslıların sorumlu bir şekilde davranmasının zamanı çoktan gelmiştir” denildi.

Yaşanan pandemi salgınının, ada üzerindeki tüm insanların korunmasını sağlayacak gerekli önlemleri almak için işbirliğine gerek duyulduğunu net bir şekilde gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Salgına karşı mücadelede bölünmeyi güçlendirecek şekilde önlemler almak birleşik bir Kıbrıs vizyonuna da zarar vermektedir. Birlikte hareket ederek bu tehdide karşı mücadelemizde daha güçlü olabiliriz.

Bu çerçevede adanın her iki yanında da faaliyet gösteren Kıbrıslı Türk iş insanının Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na 10 bin maske bağışlamış olmasını taktirle karşılıyoruz. Bu jest, ekonomik işbirliğinin Kıbrıs’ın bütünü için olumlu olduğunun bir göstergesi olmuştur.

Sağlık Teknik Komistesi’nin işbirliğiyle Kıbrıs Türk toplumuna 2 bin birim chloroquine aktarılmasını ve UNDP’nin girişimiyle AB tarafından 5000 PCR testi bağışlanmasını da yine bu çerçevede taktirle karşılıyoruz.

Tüm dünyanın olağan dışı bir durum içinde bulunduğunun farkında olmakla birlikte her iki taraftaki yetkililerin gerek geçişler gerekse BM personelinin serbest dolaşımınu etkileyecen tek yanlı girişimller almasını endişeyle karşılıyoruz. Kıbrıslı Türk yetkililerin tek yanlı olarak BM personelinin ada üzerindeki dolaşımına getirdiği kısıtlama tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir. Alınacak tüm gerekli önlemler, BM personelinin ve iki toplumun azami güvenliğini sağlayacak şekilde ve BM barış gücü ile işbirliğiyle alınmalıdır.

Ayrıca, bu küresel pandemiye karşı yapılan mücadele çerçevesinde her iki tarafın işbirliğinin karşısındaki tüm olumsuz açıklamaları bütünüyle kınarız. Son yaşanan kriz bölgesel ve küresel tehditlere karşı hepimizin ne kadar savunmasız olduğumuzu bize yeniden hatırlatmıştır.

