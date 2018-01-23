“Unite Cyprus Now", köktenciliği ve ifade özgürlüğüne saldırıları kınadı

Cumartesi ara bölgede buluşma çağrısı…

Unite Cyprus Now Grubu, Kıbrıs’taki bölünmüşlüğün köktencilik, nefret ve düşmanlığın yayılması için uygun bir ortam oluşturduğunu ileri sürerek, her iki tarafta karar verme süreçlerinin bir parçası haline gelen köktenci unsurların barışı, hoşgörüyü ve ortak gelecek umutlarını tehdit ettiğini savundu.

Grup, tüm Kıbrıslılara, Cumartesi günü saat 11.00’de Ledra/Lokmacı ara bölgede kendilerine katılarak, köktencilik ve bölünmüşlüğe karşı seslerini yükseltme çağrısı yaptı.

Grubun yaptığı yazılı açıklamada, köktenciliğin en üzücü tezahürlerinden birinin dün yaşandığı belirtildi. Afrika gazetesine saldırıp, zarar verdiği ve gazetecilere linç girişiminde bulunan organize bir grubun, Meclis damına çıkaraki Osmanlı İmparatorluğunu oluşturan boylardan birine ait bir bayrak açtığına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sözlü saldırıya uğradığı, CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın da yeminini ederken hem sözlü, hem de fiziksel saldırıya uğradığına dikkat çekilen açıklamada, Afrika gazetesi, Doğuş Derya ve sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayanlarla dayanışma belirtildi.Açıklamada, “Kişilerin esenliğine ve ifade özgürlüğüne yapılan bu saldırıları kınamaktayız.” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün yaşananlar bölünmüşlüğün sonuçlarıdır. Bölünmüşlüğün devamı halinde Yeşil Hat giderek Türkiye ile bir sınıra dönüşecek, Türkiye’nin Kıbrıs’taki etkisi giderek daha da artacak, Adaya nüfus akışı kontrolsüz bir şekilde devam edecek ve Türkiye’deki koşullar ve gerginlikler Adaya yansıyacaktır.

Köktencilik her iki toplumda da artacak ve yeni nesiller için hukukun üstünlüğü, demokrasi, hoşgörü, insan hakları ve barışçıl bir arada yaşam temelinde ortak, istikrarlı, güvenli, müreffeh bir gelecek kurma şansımız tehlikeye atılacaktır.

Sadece federal bir çözüm Kıbrıs’ı gerçek anlamda güvenli ve bağımsız yapacak ve adamızda hukukun üstünlüğünün gözetilmesini sağlayacaktır. Savaşlar, çatışmalar ve terörizmle çevrili bölgemizde, statükonun güvenli ve sürdürülebilir olduğu varsayımı tehlikeli bir yanılgıdır.”