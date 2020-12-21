UniteCyprusNow: ''Bir Daha Asla!''

UCN'nin açıklaması şu şekilde:

Bugün Kıbrıs’ta toplumlararası çatışmaların başlamasının yıldönümü.

21 Aralık 1963, Kıbrıslıların diğer Kıbrıslılarla karşı karşıya geldiği, yurdumuz için acı ve kara bir gün. Her iki toplumun resmi söylemlerinin ve tarih kitaplarının inanmamızı istedikleri ne olursa olsun, bugün bu ayrışmanın gerçek sebebinin geçmiş kuşakların ortak bir anlayış ve karşılıklı kabullenme geliştirememiş olmasından kaynaklandığını anlayabiliyoruz.

Bugün yurdumuz halen bölünmüş durumda. Genç kuşaklar halen şüphe ve nefretle büyüyor. Yaşadığımız onca trajediye karşın hala daha geçmişten ders almış değiliz.

Kıbrıs bizim ortak yurdumuz. Bu ülkede tüm Kıbrıslıların birlikte yaşayacağı ve gelişeceği ortak bir kaderi paylaşıyoruz. Bu amaç doğrultusunda ve bizlerin ve çocuklarımızın ortak bir geleceğe ulaşabilmesi için UniteCyprusNow farkındalık, empati, karşılıklı affediş ve birbirimizi kabullenme yoluyla Kıbrıslıları birleştirmek için çabalarını artırarak devam edecektir.

Tüm Kıbrıslılar için birleşik bir Kıbrıs vizyonuyla hareket eden bizler, geçmiş kuşakların yaşadığı bu acıları gelecek kuşaklar yaşamasına asla izin vermeyeceğiz.

Kıbrıs’ı birleştirmek ve geçmişin yaralarını sarmak, bugün her zamankinden daha acil bir gereksinimdir.