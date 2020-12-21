  • BIST 1.380
  • Altın 462,794
  • Dolar 7,6872
  • Euro 9,3396
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8’i yerel 19 vaka

UniteCyprusNow: ''Bir Daha Asla!''

» »
UniteCyprusNow bir açıklama yayınladı
UniteCyprusNow: ''Bir Daha Asla!''

UCN'nin açıklaması şu şekilde:

Bugün Kıbrıs’ta toplumlararası çatışmaların başlamasının yıldönümü.

21 Aralık 1963, Kıbrıslıların diğer Kıbrıslılarla karşı karşıya geldiği, yurdumuz için acı ve kara bir gün. Her iki toplumun resmi söylemlerinin ve tarih kitaplarının inanmamızı istedikleri ne olursa olsun, bugün bu ayrışmanın gerçek sebebinin geçmiş kuşakların ortak bir anlayış ve karşılıklı kabullenme geliştirememiş olmasından kaynaklandığını anlayabiliyoruz.

Bugün yurdumuz halen bölünmüş durumda. Genç kuşaklar halen şüphe ve nefretle büyüyor. Yaşadığımız onca trajediye karşın hala daha geçmişten ders almış değiliz.

Kıbrıs bizim ortak yurdumuz. Bu ülkede tüm Kıbrıslıların birlikte yaşayacağı ve gelişeceği ortak bir kaderi paylaşıyoruz. Bu amaç doğrultusunda ve bizlerin ve çocuklarımızın ortak bir geleceğe ulaşabilmesi için UniteCyprusNow farkındalık, empati, karşılıklı affediş ve birbirimizi kabullenme yoluyla Kıbrıslıları birleştirmek için çabalarını artırarak devam edecektir.

Tüm Kıbrıslılar için birleşik bir Kıbrıs vizyonuyla hareket eden bizler, geçmiş kuşakların yaşadığı bu acıları gelecek kuşaklar yaşamasına asla izin vermeyeceğiz.

Kıbrıs’ı birleştirmek ve geçmişin yaralarını sarmak, bugün her zamankinden daha acil bir gereksinimdir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Selimiye Camii Kısmi Olarak İbadete Açık Olacak21 Aralık 2020 Pazartesi 13:19
  • “KKTC Kardeş Şehirleri İstişare Toplantısı“ Düzenlendi21 Aralık 2020 Pazartesi 13:14
  • Memur-Sen, Şehitleri Rahmet, Gazileri Minnet Ve Şükranla Andı21 Aralık 2020 Pazartesi 13:12
  • Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı21 Aralık 2020 Pazartesi 13:12
  • Kıbrıs’ın Geleneksel “Aytotoro Çöreği” Gelecek Nesillere Aktarılıyor21 Aralık 2020 Pazartesi 13:11
  • 21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası Dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Abidesi Önünde Anma Töreni Düzenlendi21 Aralık 2020 Pazartesi 13:09
  • Varoluş Ve Özgürlük Mücadelesinde Şehit Düşenler Yerel Törenlerle Anılmaya Devam Ediyor21 Aralık 2020 Pazartesi 13:09
  • 21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası Nedeniyle Değirmenlik'te Tören21 Aralık 2020 Pazartesi 13:08
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Şehitler Abidesi’nde düzenlenen törene katıldı21 Aralık 2020 Pazartesi 13:02
  • T.C Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşurken fenalaştı21 Aralık 2020 Pazartesi 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti