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#Unitecyprusnow çözüme destek vermek amacıyla Crans-Montana’ya gidiyor

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#Unitecyprusnow çözüme destek vermek amacıyla Crans-Montana’ya gidiyor
“Çok toplumlu vatandaşlar inisiyatifi #UniteCyprusNow”, yarın başlayacak Kıbrıs Konferansı sırasında “çözüm yönünde kampanya yürütmek için” Crans-Montana’ya gidiyor.

UniteCyprusNow  tarafından yapılan açıklamaya göre, #UniteCyprusNow inisiyatifinden 10 gönüllü İsviçre’nin Crans-Montana kasabasına giderek  Kıbrıs görüşmelerinin bu kritik aşamasında çözüm konusunda uluslararası medya ve tüm paydaşlar nazarında farkındalık çalışması yürütecek ve gerek liderleri gerekse garantörleri yapıcı olmaları yönünde teşvik edecek.

Kıbrıs’ta kalıcı barışın tesisi yönünde uzun yıllardır iki toplumlu projeleri ve faaliyetleri destekleyen Stelios Vakfı, #UniteCyprusNow gönüllülerinin Crans-Montana seyahatine sponsor olmayı kabul etti.

UniteCyprusNow  açıklamada, “Yeniden birleşecek bir Kıbrıs’ın adadaki tüm toplumlar için daha güçlü, güvenli ve refah dolu bir yer olacağına inanıyoruz. Geleceğimizi, geçmişe esir etmeyi red ediyoruz. Mevcut durumun sürdürülemez olduğunu, bunun devamının giderek artan bir istikrarsızlığa ve gerilime yol açacağını görüyoruz. Bu sürecin birleşik bir Kıbrıs yaratma yönünde son şans olduğu endişesini taşıyoruz. Bu fırsatın da elimizden kayıp gitmesine izin vermemek yönünde kararlıyız” dedi.

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