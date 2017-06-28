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#UnıteCyprusNow grubu barış çağrısını Crans-Montana’da yineledi

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#UnıteCyprusNow grubu barış çağrısını Crans-Montana’da yineledi
Kıbrıs’ta federal çözüm için bir süredir Lokmacı’da yaptığı insan zinciri eylemleriyle gündeme gelen #UniteCyprusNow grubu, liderlere ve garantör ülkelere çözüm fırsatını kaçırmama çağrısını bu kez ı Crans-Montana’dan yineledİ

10 kişilik grupla Crans Montana’ya giden #UniteCyprusNow, Kıbrıs sorununun çözümü için Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Lider Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’e, gelecek nesillere daha iyi gelecek bırakmak adında Kıbrıs sorununu çözme çağrısında bulundu.

Barış ve adanın yeniden birleşmesini destekleyen iki toplumlu inisiyatif UniteCyprusNow’ı temsilen gidenlerin birer bölümümü okuyarak tamamladığı açıklamada, şöyle denildi:

“Güvenlik ve garantilerin konferansın ana konularından biri olacağından hareketle, her iki lidere de sadece kendi toplumlarının endişelerini değil ama diğer toplumun endişelerini de gözetmeleri çağrısını yaparız. Güvenlik ve garantiler konusuna her iki tarafça da kabul edilebilir çözümler üretilebileceğine inanıyor, bir toplumun güvenlik ihtiyacının diğer toplumun güvenlik ihtiyacına halel getirmeme prensibi çerçevesinde davranmalarını bekliyoruz.

Liderlere ortak noktada buluşmanın bir zaafiyet değil ama barış yolunda onurlu bir seçim yapma kararlılığı anlamına geleceğini hatırlatırız.”

Garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallığa Kıbrıs’ı birleştirme çabalarında yapıcı olma çağrısı da yapılan açıklamada, “Bulunacak çözümün sorunlu bölgemizin istikrarına önemli ölçüde katkı yapacağını ve adamızın yeniden birleşmesinin yaratacağı fırsatları hatırlatırız. Adanın her iki yanında da çoğunluk Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasını arzulamaktadır. Liderlerden de bunu beklemektedirler! Her iki lidere de tarihe korkularını aşarak gelecek kuşaklar için doğruları yapan iki büyük, vizyoner lider olarak geçme fırsatını kaçırmamaları çağrısını yaparız. Bize ihanet etmeyin” ifadeleri yer aldı.

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