UniteCyprusNow: Maronitlerle ilgili sözlerinizi tutun

Bir buçuk yıl önce Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı başkanlığındaki bir toplantıda alınan karara rağmen Maronitlerin kuzeydeki Aymarina (Gürpınar), Asomatos (Özhan) ve Karpaşa köylerine dönmeleri konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir.

Bir buçuk yıl önce Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı başkanlığındaki bir toplantıda alınan karara rağmen Maronitlerin kuzeydeki Aymarina (Gürpınar), Asomatos (Özhan) ve Karpaşa köylerine dönmeleri konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir.

Kıbrıs nüfusunun vazgeçilmez bir parçası olan Maronitler, yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır ve varlıklarını kimliklerini ve dillerini korumak için köylerine dönüşleri elzemdir.

UniteCyprusNow Kıbrıslı Türk yetkililere sözlerini tutarak Maronitlerin kuzeydeki köylerini askersizleştirilmelerini ve köylerine dönebilmeleri için gereken diğer adımları acilen atmaları çağrısını yapar.

UniteCyprusNow, tüm Kıbrıslılar adamızın her yerinde özgürce seyahat edip yerleşebilene kadar bölünmeyi ortadan kaldıran her türlü adımı desteklemeye devam edecektir.