  • BIST 94.036
  • Altın 211,995
  • Dolar 5,3233
  • Euro 6,0417
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

UniteCyprusNow: Maronitlerle ilgili sözlerinizi tutun

»
Bir buçuk yıl önce Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı başkanlığındaki bir toplantıda alınan karara rağmen Maronitlerin kuzeydeki Aymarina (Gürpınar), Asomatos (Özhan) ve Karpaşa köylerine dönmeleri konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir.
UniteCyprusNow: Maronitlerle ilgili sözlerinizi tutun

Bir buçuk yıl önce Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı başkanlığındaki bir toplantıda alınan karara rağmen Maronitlerin kuzeydeki Aymarina (Gürpınar), Asomatos (Özhan) ve Karpaşa köylerine dönmeleri konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir.

Kıbrıs nüfusunun vazgeçilmez bir parçası olan Maronitler, yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır ve varlıklarını kimliklerini ve dillerini korumak için köylerine dönüşleri elzemdir.

UniteCyprusNow Kıbrıslı Türk yetkililere sözlerini tutarak Maronitlerin kuzeydeki köylerini askersizleştirilmelerini ve köylerine dönebilmeleri için gereken diğer adımları acilen atmaları çağrısını yapar.

UniteCyprusNow, tüm Kıbrıslılar adamızın her yerinde özgürce seyahat edip yerleşebilene kadar bölünmeyi ortadan kaldıran her türlü adımı desteklemeye devam edecektir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Akıncı gibilerine meydanı boş bırakmayacağız!03 Aralık 2018 Pazartesi 22:23
  • Türkiye’nin “MEB” konusunda ipleri gerdiği iddiası...02 Aralık 2018 Pazar 14:55
  • Rum Yönetimi’nden Loizidu için nota02 Aralık 2018 Pazar 14:50
  • Lillikas’ın demeci02 Aralık 2018 Pazar 14:45
  • İrlanda büyükelçisinin demeci...02 Aralık 2018 Pazar 14:40
  • Markidis ile söyleşi...02 Aralık 2018 Pazar 14:35
  • Maronitlerin Geri Dönüşü ile ilgili DP’nin açıklaması02 Aralık 2018 Pazar 14:26
  • Garantiler veya üs varsa çözüm yok!02 Aralık 2018 Pazar 14:16
  • Exxonmobil LNG terminalinde ısrarcı...02 Aralık 2018 Pazar 13:30
  • “Lute cevap anahtarı ile geliyor”02 Aralık 2018 Pazar 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti