UniteCyprusNow savaş çıkırtkanlığını kınar

İşte o açıklama;

Kıbrıslı Türklerin seçilmiş lideri Sayın Mustafa Akıncı’nın Suriye’deki trajediye barışçıl ve diplomatik bir çözüm bulunması gerektiğini açıklamasının ardından başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil üst düzey Türk yetkililer ile Kıbrıstaki milliyetçi grupların başını çektiği linç kampanyasını kınıyoruz.

Akıncı’nın, ne olarak adlandırılırlarsa adlandırılsınlar, savaşlarda kan aktığı yönündeki insani vurgusu onurlu ve ilkeli bir duruştur ve bu coğrafyadaki tüm liderlere örnek olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hatırlatmak isteriz ki Mustafa Akıncı Kıbrıslı Türklerin seçilmiş lideridir ve destekçileri kendisine Kıbrıs’ta bir çözüm için çalışma sözü üzerine oy vermiştir.

Bu olay, tüm Kıbrıslı Türkleri Türkiye’nin kuklası olarak görenlerin de ne kadar hatalı olduklarını göstermiştir. Kıbrıslı Türkler bu adadaki diğer Kıbrıslı topluluklardan daha az Kıbrıslı değildir. Aynı yurdu paylaştığımızı anlayıp birbirimize güvenmeye başlarsak ortak yurdumuzda çatışma ve savaşlardan arınmış ortak bir gelecek kurabiliriz.

Suriye’deki son gelişmeler Kıbrıs’ın çatışmalarla dolu bir bölgede olduğunu ve statüko sürdükçe istikrarsızlığa daha da açık olduğumuzu bir kez daha hatırlatmıştır.

Suriye’deki Türk askeri operasyonu çatışma ve savaşın daha fazla savaş ve trajediye neden olduğunu göstermektedir. Her ülkenin kendi topraklarında güvenlik hakkını tanımakla birlikte Türkiye’nin kuzey Suriye’deki işgalinin sadece daha fazla istikrarsızlığa ve trajediye yol açacağını vurgulamak isteriz. İç ve dış çatışmaların sonuçlarını hala yaşamakta olan Kıbrıslılar olarak Türkiye ve diğer uluslararası güçlere Suriye topraklarından çekilmeleri, barışçıl diyaloğa kapı açmaları ve Suriye’nin toprak bütünlüğü içinde barış ve istikrara kavuşması için kolektif olarak destek olmaları çağrısı yaparız. Bununla birlikte Türkiye ve dünyada çatışmaya, insanlık trajedilerine ve savaş çığırtkanlığına karşı barışı savunan tüm aktivistlerle dayanışma içinde olduğumuzu hatırlatırız.

Son olarak Kıbrıslılara, ülkemizde tehlikeli bir potansiyel istikrarsızlık kaynağı olan statükoyu sona erdirecek federal bir çözüme olan acil ihtiyacı fark etmeleri çağrısında bulunuruz.